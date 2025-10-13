القسام تبدأ تسليم جثامين أسرى إسرائيليين

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها ستسلم اليوم الاثنين جثامين "4 أسرى صهاينة"، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن الصليب الأحمر تسلم جثتي إسرائيليين اثنين وسيتسلم جثماني آخرين لاحقا.

وأكدت القسام أن ذلك يأتي في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، وأوضحت أن الجثامين هي للأسرى "غاي إيلوز ويوسي شرابي وبيفين جوشي ودانيال بيري".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ببدء تسليم جثامين "رهائن إسرائيليين" إلى الصليب الأحمر، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "إعلان حماس عن تسليم رفات 4 رهائن اليوم إخلال بالالتزامات".

وأضاف كاتس أن "أي تأخير أو امتناع عن تسليم جثامين مختطفين سيعد انتهاكا للاتفاق وسنرد عليه وفقا لذلك".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن "المهمة لم تنتهِ بعد وأمامنا لحظات صعبة ومؤلمة حتى إعادة جثامين المختطفين القتلى"، مطالبا حماس "بالالتزام بالاتفاق".

وقد أفرجت كتائب القسام اليوم عن 13 أسيرا إسرائيليا وسلمتهم للصليب الأحمر الدولي في إطار الدفعة الثانية من عملية تسليم الأسرى، وذلك بعد أن سلّمت في وقت سابق اليوم دفعة أولى من 7 أسرى.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه لم يعد هناك أي "رهائن" أحياء لدى حماس بعد أن أفرجت القسام عن 20 أسيرا إسرائيليا.

كما وصلت اليوم حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرجا عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أكد مراسل الجزيرة وصول عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر اليوم الاثنين إلى بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

من جهتها، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أتمت عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ضمن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقوم على عدد من البنود منها وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.