الاستخبارات الألمانية تحذر من مواجهة ساخنة مع روسيا

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 11: New BND President Martin Jaeger delivers a speech during the official leadership handover ceremony at BND headquarters on September 11, 2025 in Berlin, Germany. The BND, or Bundesnachrichtendienst (Federal Intelligence Service) is Germany's main foreign intelligence service. (Photo by Omer Messinger/Getty Images)
ييغر يرى أن الحدود بين السلم والحرب آخذة في التلاشي على نحو متزايد (غيتي)
أشارت تقديرات جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي. إن. دي" إلى أن هناك خطرا متزايدا بحدوث تصعيد وشيك في العلاقات مع روسيا، محذرا من مواجهة ساخنة.

وقال رئيس الجهاز مارتن ييغر أمام نواب البرلمان الألماني اليوم الاثنين محذرا: "لا ينبغي أن نركن إلى افتراض أن أي هجوم روسي محتمل لن يأتي قبل عام 2029 نحن نقف بالفعل اليوم داخل دائرة النار".

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حذر مرارا في الآونة الأخيرة من أن روسيا قد تكون قادرة بحلول عام 2029 على توجيه ضربة عسكرية ضد أراضي حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ورأى ييغر أن الحدود بين السلم والحرب آخذة في التلاشي على نحو متزايد، وأردف: "في أوروبا يسود في أفضل الأحوال سلام جليدي، يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى مواجهة ساخنة. علينا أن نستعد لمزيد من تدهور الأوضاع".

وأدلى ييغر بهذه التصريحات خلال جلسة علنية أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة أجهزة الاستخبارات، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة أنشطة أجهزة الأمن والاستخبارات الفدرالية في ألمانيا.

BERLIN, GERMANY - JULY 09: The NATO flag flies prior to a meeting between German Chancellor Friedrich Merz and NATO Secretary General Mark Rutte at the Chancellery on July 09, 2025 in Berlin, Germany. Rutte recently warned of imperialist ambitions by both Russia and China that could spark a third world war. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
علم الناتو (غيتي)

اختبار وأهداف

ومن وجهة نظر المسؤول ذاته، فإن روسيا تسعى لاختبار حدود الغرب، أي تقويض حلف الناتو، "وزعزعة استقرار الديمقراطيات الأوروبية، وتقسيم المجتمعات وترهيبها".

وقال إن "الهدف هو دفع أوروبا، المشلولة بالخوف والعجز، إلى الاستسلام الذاتي، كما أن الهدف هو جعل أوروبا المتفوقة اقتصاديا تابعة لروسيا".

وقبل أكثر من أسبوع رصدت وزارة الدفاع الألمانية طائرات مسيّرة في أجواء مطار ميونخ، مما أدى إلى تعليق عمله مؤقتا.

وكانت حوادث مماثلة قد وقعت في الفترة الأخيرة في مطارات أوروبية أخرى، حيث علّقت مطارات في الدانمارك والنرويج وبولندا رحلاتها أخيرا بسبب تحليق طائرات مسيّرة مجهولة الهوية يُشتبه أنها روسية.

BRUSSELS, BELGIUM - MAY 20: Radosław Sikorski, Minister of Foreign Affairs of Poland, arrives at the European Council headquarters during the meeting of Foreign Affairs Ministers on May 20, 2025 in Brussels, Belgium. Today's EU's Foreign Affairs Council meeting includes a session with EU Defense Ministers to discuss military support for Ukraine. (Photo by Omar Havana/Getty Images)
وزير الخارجية البولندي اتهم وسيا بشن حرب تشمل أنشطة أقل من مستوى الهجوم العسكري المباشر (غيتي)

اتهامات وتخوفات

وقبل أيام، اتهم وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، روسيا بخوض حرب هجينة على أوروبا دون التورط في صدام مباشر، وقال إنها تواصل "إرهاب" المدن الأوكرانية بالصواريخ والمسيّرات.

كما اتهم سيكورسكي روسيا بشن حرب تشمل أمن المعلومات والتجسس وإشعال الحرائق المتعمد، وإرسال فرق اغتيال إلى دول أوروبية، وتوظيف أشخاص لوضع أجهزة حارقة في طائرات الشحن المدنية، إضافة إلى انتهاكات في البحر وفي الجو.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد مستمر للتوتر بين روسيا ودول أوروبا التي تتهم موسكو باختراق أجواء بعض الدول الأعضاء في الناتو ومنها بولندا والدانمارك.

وتنفي روسيا ارتكاب هذه الخروقات، لكن القادة الأوروبيين بحثوا أخيرا بناء جدار صد على الجناح الشرقي للحلف من أجل التعامل مع هذه المسيّرات التي يرون أنها تمثل خطرا حقيقيا.

المصدر: وكالات

