الاتحاد الأوروبي يبدأ تمويل محكمة خاصة لمقاضاة بوتين

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on October 13, 2025, shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas shaking hands during a joint press-conference following talks in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
زيلينسكي يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في كييف (الفرنسية)
Published On 13/10/2025
آخر تحديث: 21:51 (توقيت مكة)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن التكتل بدأ تمويل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين.

وبحسب كالاس، فإن التهمة التي ستوجه للمسؤولين الروس هي ارتكاب جريمة عدوان ضد أوكرانيا، داعية الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو الاتحاد.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لقد أنشأنا هذه المحكمة الخاصة لجرائم العدوان، لكننا نقدم الآن أيضا التمويل لهذه المحكمة".

ومضت قائلة "ندعو كذلك الدول الأعضاء الأخرى والبلدان والمشاركين إلى تمويلها حتى يتسنى بدء العمل فعليا بشكل كامل لأنه بدون المساءلة لا يوجد سلام عادل ودائم".

وردا على سؤال بشأن صواريخ توماهوك الأميركية التي قال الرئيس دونالد ترامب مؤخرا إنه قد يرسلها إلى أوكرانيا إذا لم تتم تسوية الحرب، قالت كالاس إن الأمر متروك لكييف لتقرر ما إذا كانت بحاجة إليها للدفاع عن نفسها.

وأضافت "ليس من شأننا أن نقرر ما تحتاجه أوكرانيا حقا، بل مسؤوليتها هي أن تحدد احتياجاتها".

المصدر: رويترز

