الاتحاد الأوروبي يبدأ تمويل محكمة خاصة لمقاضاة بوتين

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن التكتل بدأ تمويل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين.

وبحسب كالاس، فإن التهمة التي ستوجه للمسؤولين الروس هي ارتكاب جريمة عدوان ضد أوكرانيا، داعية الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو الاتحاد.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لقد أنشأنا هذه المحكمة الخاصة لجرائم العدوان، لكننا نقدم الآن أيضا التمويل لهذه المحكمة".

ومضت قائلة "ندعو كذلك الدول الأعضاء الأخرى والبلدان والمشاركين إلى تمويلها حتى يتسنى بدء العمل فعليا بشكل كامل لأنه بدون المساءلة لا يوجد سلام عادل ودائم".

وردا على سؤال بشأن صواريخ توماهوك الأميركية التي قال الرئيس دونالد ترامب مؤخرا إنه قد يرسلها إلى أوكرانيا إذا لم تتم تسوية الحرب، قالت كالاس إن الأمر متروك لكييف لتقرر ما إذا كانت بحاجة إليها للدفاع عن نفسها.

وأضافت "ليس من شأننا أن نقرر ما تحتاجه أوكرانيا حقا، بل مسؤوليتها هي أن تحدد احتياجاتها".