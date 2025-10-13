أخبار|فرنسا

إعلان تشكيل حكومة فرنسية جديدة برئاسة لوكورنو

TOPSHOT - (COMBO) This combination of files photographs created on October 12, 2025 shows newly-appointed members of the cabinet of French Prime Minister Sebastien Lecornu following it's announcement (Top row from left) Minister for Justice Gerald Darmanin, Minister for the Interior Laurent Nunez, Minister of Higher Education and Research Philippe Baptiste,Minister of Health, Families, Autonomy, and People with Disabilities Stephanie Rist, Minister for Sports, Youth, and Community Life Marina Ferrari, Minister of the Economy, Finance, and Industrial, Energy and Digital Sovereignty Roland Lescure, (Middle row from left) Minister for the Armed Forces Catherine Vautrin, Minister for Territorial Planning and Decentralisation Francoise Gatel, Minister of Public Action and Accounts Amelie de Montchalin, Minister for Overseas Territories Naima Moutchou, Minister of Foreign Affairs Jean-Noel Barrot, Minister for Ecological Transition, Biodiversity and International Negotiations on Climate and Nature Monique Barbut, (Bottom row from left) Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Trade, Crafts, Tourism, and Purchasing Power Serge Papin, Minister for Agriculture and Food Sovereignty Annie Genevard, Minister in charge of Transports Philippe Tabarot, Minister of Culture Rachida Dati, Minister for Urban Affairs and Housing Vincent Jeanbrun and Minister for Work and Solidarity Jean-Pierre Farandou.
أعضاء الحكومة الجديدة في فرنسا (الفرنسية)
Published On 13/10/2025
آخر تحديث: 03:44 (توقيت مكة)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأحد تشكيلة حكومية تضم سياسيين وتكنوقراطيين وشخصيات من المجتمع المدني، في محاولة لتجنيب البلاد مزيدا من التأزم السياسي.

وفي ما يبدو أنه مسعى لإبعاد شبح تقديم مذكرة فورية لحجب الثقة، قال لوكورنو، إن الحكومة الجديدة مهمتها منح البلاد "موازنة قبل نهاية العام".

وكان أبرز تغيير في الاختيارات الوزارية -مقارنة بالحكومة الأخيرة التي لم تستمر سوى 14 ساعة- هو وزير الداخلية المقبل لوران نونيز، قائد شرطة باريس، الذي حل محل برونو روتايو زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والذي يطمح أن يكون رئيس فرنسا.

وتقع على عاتق رولان ليسكور المنتمي إلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون إعداد مشروع موازنة للعام 2026 قادر على نيل ثقة البرلمان، في حين بلغ الدين العام للدولة 3300 مليار يورو، أي أكثر من 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمرّ البلاد بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ حل ماكرون الجمعية الوطنية (البرلمان) في يونيو/حزيران 2024، ما أسفر عن برلمان من دون غالبية ومشرذم بين كتل اليسار واليمين والوسط واليمين المتطرف مع تعاقب أربعة رؤساء وزراء على قيادة الحكومة.

واستقال لوكورنو، الأسبوع الماضي، بعد 27 يوما فقط من توليه المنصب عندما أثارت اختياراته الوزارية غضب أعضاء ائتلاف يمين الوسط الذي ينتمي إليه. واستعاد منصبه في ظل أجواء من عدم اليقين، إذ تعهد تيار اليسار المتطرف بطلب تصويت بحجب الثقة غدا الاثنين، في حين أن الاشتراكيين، الذين لديهم القدرة على إسقاطه، يبقون خياراتهم مفتوحة.

المصدر: وكالات

