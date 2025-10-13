إصابة نحو 100 شخص في تصادم قطارين بسلوفاكيا

أصيب نحو 100 شخص اليوم الاثنين في حادث تصادم بين قطارين فائقي السرعة شرق سلوفاكيا، من دون تسجيل وفيات حتى الآن، بحسب ما أعلن وزير الداخلية ماتوش شوتاج إستوك.

ووقع الحادث قرب قرية جابلونوف ناد تورنو جنوب شرقي البلاد، على مقربة من الحدود المجرية، وأدى إلى خروج محرك وعربة ركاب عن القضبان.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن شخصين على الأقل في حالة حرجة، في حين أصيب آخرون بجروح متوسطة وخفيفة.

وقال وزير الصحة كميل شاشكو إنه سيتوجه إلى موقع الحادث للإشراف على جهود الإنقاذ والإغاثة.

وأظهرت صور بثّتها الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لحطام القطارين وعربات مقلوبة على جانب أحد التلال.

وقالت هيئة السكك الحديد السلوفاكية إن القطارين اصطدما عند نقطة تتقاطع فيها المسارات وتتحول إلى خط واحد، وإن السبب قيد التحقيق.

وأكدت الهيئة أن السبب الدقيق للحادث قيد التحقيق، بينما أجلي جميع الركاب ونقل المصابون إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.