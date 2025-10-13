إخراج عضوين من الكنيست بعد مقاطعتهما خطاب ترامب

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف أُخرجا من الكنيست بعد مقاطعتهما خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهر البث المباشر رئيس الكنيست أمير أوحانا وهو يطلب من الأمن إخراج عودة وكاسيف ـوهما من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في إسرائيلـ من الكنيست، الأمر الذي تم بسرعة كبيرة وبقوة.

وقالت الإذاعة إن عودة وكاسيف أخرجا من القاعة لأنهما رفعا لافتة ورقية كتب عليها "اعترف بفلسطين".

بدوره، كتب عودة على حسابه بمنصة "إكس": طُردت من الجلسة العامة لمجرد أنني طرحت أبسط مطلب، وهو مطلب يتفق عليه المجتمع الدولي بأكمله: الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف "أدرك هذه الحقيقة البسيطة: هناك شعبان هنا، ولا أحد يتحرك من هنا".

وبينما ترفض الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، بلغ عدد الدول المعترفة بفلسطين 159 من أصل 193 دولة اعتبارا من سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو.

كلمة وتفاعل

وشهدت كلمة ترامب أمام الكنيست الكثير من التصفيق له ولمبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وتعزو إسرائيل لهؤلاء الأربعة الفضل في التوصل لاتفاق يسمح لها باستعادة كافة الأسرى الأحياء من غزة دفعة واحدة.

ووصل ترامب اليوم الاثنين إلى مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب ليبدأ زيارة إلى إسرائيل تستغرق ساعات، يتوجه بعدها إلى مدينة شرم الشيخ في مصر التي تستضيف قمة دولية بهدف إنهاء حرب غزة.

وتأتي القمة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة الماضي، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس اليوم الاثنين عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء بغزة وعددهم 20، في حين بدأت تل أبيب الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد والأحكام العالية، و1718 أسيرا اعتقلوا في قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.