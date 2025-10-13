ألمانيا تتجه لرفع القيود على تصدير الأسلحة لإسرائيل

قال لارس كلينغبايل نائب المستشار الألماني إن حكومته سترفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والتي تم الإعلان عنها في أغسطس/آب الماضي اعتراضا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشارت التصريحات -التي أدلى بها كلينغبايل للهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية (إيه آر دي) مساء أمس الأحد- إلى تحول في السياسة بعد خطة السلام في غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لليوم الثالث على التوالي قبل قمة في مصر غدا.

وقال كلينغبايل بشأن صادرات الأسلحة "سنعيد تقييم الوضع".

وألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، ولطالما كانت برلين من أشد الداعمين لإسرائيل.

وقد علقت ألمانيا في أغسطس/آب الماضي تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة بسبب خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها هناك، وهي المرة الأولى التي تقر فيها ألمانيا وقف الدعم العسكري لحليفتها.