أعلى وسامين ينتظران ترامب في تل أبيب وشرم الشيخ

أعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كل على حدة عزمهما منح نظيرهما الأميركي دونالد ترامب أعلى وسامين في مصر وإسرائيل تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.

وجاء في الموقع الرسمي للرئاسة المصرية اليوم الاثنين أن الرئيس السيسي قرر منح ترامب " قلادة النيل، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة".

وقلادة النيل العظمى هي أرفع درجة تكريم مصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهاما مميزا يؤثر على حياة المصريين، وتمنح لرؤساء الدول والمصريين فائقي التميز.

وترامب هو ثاني رئيس أميركي يحصل على قلادة النيل بعد الرئيس الراحل جيمي كارتر الذي حصل عليها عام 1979.

وسام "الشرف الإسرائيلي"

وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ في بيان صادر عن مكتبه أنه سيمنح أعلى وسام مدني في إسرائيل لنظيره الأميركي دونالد ترامب "تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب".

وأشاد هرتسوغ في بيانه بترامب قائلا "بجهوده التي لا تعرف الكلل، لم يساعد الرئيس ترامب في إعادة أحبائنا إلى وطنهم فحسب، بل أرسى أيضا دعائم لحقبة جديدة في الشرق الأوسط تبنى على أسس الأمن والتعاون والأمل الحقيقي بمستقبل يسوده السلام".

وأضاف "سيكون شرفا عظيما لي أن أقلده وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي"، وأوضح هرتسوغ أن الوسام سيُمنح خلال "الأشهر المقبلة"، لكنه سيقوم بإبلاغ ترامب بقراره خلال زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل اليوم.

وأعلنت الرئاسة الإسرائيلية أن وسام الشرف يمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات بارزة لدولة إسرائيل أو للإنسانية.

وكانت إسرائيل قد منحت الوسام سابقا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2013.

ومن المقرر أن يقضى ترامب بضع ساعات في اسرائيل التي يصلها -صباح الاثنين- في أول زيارة له إليها منذ إعادة انتخابه رئيسا، حيث سيلقي كلمة في الكنيست ويلتقي مع عائلات الأسرى.