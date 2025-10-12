20 دولة تحتفي باتفاق غزة في شرخ الشيخ برعاية مصرية أميركية

أعلنت الرئاسة المصرية أن مصر ستستضيف الاثنين قمة دولية بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، بحضور أكثر من 20 زعيما، منهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن القمة التي ستُعقد في مدينة شرم الشيخ برئاسة مصرية أميركية، تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط.

وقد نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الخارجية الأميركية وجهت دعوات للعديد من الدول لحضور القمة، منها إسبانيا وإيران.

من جانبها أعلنت الرئاسة الفرنسية مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون في القمة.

وأكدت حكومتا إسبانيا وإيطاليا لوكالة الصحافة الفرنسية مشاركة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

كما ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت، أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام.

وقال المكتب إن ستارمر سيشيد بدور الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وقطر وتركيا في التوسط في الاتفاق.

ومن المتوقع أن يدعو ستارمر إلى استمرار التنسيق الدولي لتنفيذ المرحلة التالية، والتي تتضمن نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.

وكان موقع أكسيوس تحدث عن مشاركة قادة ووزراء خارجية ألمانيا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا.

ومن المتوقع أن تسهم القمة في حشد دعم دولي إضافي لخطة ترامب للسلام في غزة، في ظل بقاء قضايا صعبة عالقة تتعلق بحكم غزة ما بعد الحرب والأمن وإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى إسرائيل، صباح الاثنين، بالتوقيت المحلي، حيث سيخطب في الكنيست (البرلمان) ويلتقي عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وبعد ظهر اليوم نفسه، سيتوجه إلى مصر للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الدول الضامنة الأخرى لخطة السلام في غزة.