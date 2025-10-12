أخبار|قطر

وفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري القطري بحادث مروري في شرم الشيخ

A general view shows a main road in the heart of the Red Sea resort of Sharm el-Sheikh on the southern tip of Egypt's Sinai Peninsula on October 9, 2025, where Israel and Hamas agreed on a Gaza ceasefire deal that could free the remaining living hostages within days, in a major step toward ending a war that has killed tens of thousands and unleashed a humanitarian crisis.
منظر عام لشارع رئيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية (الفرنسية)
Published On 12/10/2025
آخر تحديث: 11:13 (توقيت مكة)

أعربت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ حزنها وأساها لوفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري في مدينة شرم الشيخ أثناء أدائهم مهام عمله.

وقالت السفارة إن المتوفين هم: سعود بن ثامر آل ثاني وعبدالله غانم الخيارين وحسن جابر الجابر، مشيرة إلى إصابة اثنين آخرين هما: عبد الله عيسى الكواري ومحمد عبد العزيز البوعينين.

وأكدت السفارة، في بيان اليوم، أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وقالت إنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم، حيث يتلقى المصابان حاليا العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقد أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازيها لحكومة وشعب دولة قطر، في وفاة عدد من منسوبي الديوان الأميري وعبرت عن تضامن المملكة مع أسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها لدولة قطر بضحايا حادث السير في مدينة شرم الشيخ، وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب قطر في هذا المصاب الأليم، مُعربا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيا السلامة للمصابين.

يذكر أن وفدا قطريا برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انضم إلى المفاوضات غير المباشرة التي جرت بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بمدينة شرم الشيخ بمصر والتي تُوِّجت قبل أيام بإعلان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

ولعبت دولة قطر دورا رئيسيا في الوساطة بين إسرائيل وحماس لوقف حرب الإبادة التي استمرت عامين في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة

