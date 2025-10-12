هكذا تلاعبت إسرائيل بقائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرض شروطه وتعليماته في قضية الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما تؤكده الفصائل الفلسطينية.

ونقلت مراسلة الجزيرة في فلسطين جيفارا البديري عن مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقوم حتى الآن بإجراء اتصالات مع الإدارة الأميركية عبر الوسطاء، مصر وقطر وتركيا لتعديل القائمة التي نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية.

ووفق المصدر الفلسطيني، تريد حماس توضيح تلاعب إسرائيل بالقائمة التي تضم 250 أسيرا كان يجب أن يكونوا كلهم من أصحاب المؤبدات وقضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وقالت جيفارا إن القائمة التي كشفت عنها إسرائيل تتضمن 195 من ذوي الأحكام المؤبدة، أما الباقي فهم أسرى إما لم يقضوا سنوات طويلة في السجن وبعضهم لم يحاكموا بعد.

وكان موقع والا الإسرائيلي نقل عن مصادر وصفها بالمطلعة أن القائمة النهائية للأسرى الأمنيين الفلسطينيين تضم 195 أسيرا محكوما بالمؤبد، وأضاف أن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) فرض فيتو على نحو 100 اسم واستبعد 25 من القيادات البارزة.

وأثار التلاعب الإسرائيلي -تضيف مراسلة الجزيرة- غضب حركة حماس والفصائل الفلسطينية، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم نشر القائمة الرسمية الفلسطينية للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.

وبينما تستعد إسرائيل لاستقبال أسراها بعد الإفراج عنهم، تمنع الفلسطينيين من الاستعداد ومن الاحتفال، وقالت جيفارا إنها لم تلحظ أي إجراءات أو تحركات استثنائية أمام سجن عوفر غربي رام الله، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وتهدد العائلات في الضفة الغربية من تنظيم أي مظهر استقبال للأسرى المحررين.

كما يمنع الاحتلال الفلسطينيين من التجمهر ورفع الإعلام والتواصل مع وسائل الإعلام أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتؤكد مراسلة الجزيرة أن الاحتلال منع بعض عائلات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إبعادهم إلى خارج فلسطين من السفر عبر معبر الكرامة وعبر الحدود مع الأردن.

تنكيل

ومن جهته، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني (غير حكومي) أن قوات الاحتلال شنت فجر اليوم الأحد حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية شملت منازل أسرى يتوقع الإفراج عنهم وسط تهديدات لذويهم.

وفي هذا السياق، أظهر مقطع مصور متداول في الإعلام الإسرائيلي تنكيل عناصر أمن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين، يجري تجميعهم في سجن النقب (جنوب) تمهيدا للإفراج عنهم.

ويذكر أن صحيفة يديعوت أحرونوت أوردت في وقت سابق أن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وأوضحت أن السلطات بدأت نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إسرائيلية إلى المرافق المخصصة للإفراج عنهم.

وتشمل صفقة التبادل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد ونحو 1700 أسير من قطاع غزة احتجزوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.