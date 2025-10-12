نتنياهو: الحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارات كبيرة، لكن الحرب لم تنته، ولا تزال هناك تحديات كبيرة أمامها، معتبرا أن عودة الأسرى إلى إسرائيل "حدث تاريخي".

وأكد نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- أن إسرائيل مستعدة لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الفور، وذلك في وقت يستعد فيه قادة العالم للتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة سلام دولية تبحث مستقبل غزة التي دمرتها الحرب.

وأفاد بيان أصدره مكتب نتنياهو بأنه ناقش الأمر مع منسق شؤون الرهائن بالحكومة الإسرائيلية جال هيرش. وأضاف البيان أن "إسرائيل مستعدة وجاهزة لاستقبال جميع رهائننا على الفور".

وقد أعلنت إسرائيل اليوم الأحد أن عملية إطلاق سراح المحتجزين الأحياء في قطاع غزة ستبدأ في وقت مبكر من صباح غد الاثنين، مشددة على أنه سيُفرج عنهم دفعة واحدة، ومن ثم سيُطلق سراح الأسرى الفلسطينيين، وسط تواصل الاتصالات مع الوسطاء للتوصل إلى قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية بدء نقل حافلات للصليب الأحمر الدولي إلى جنوب إسرائيل استعدادا لاستقبال المحتجزين.

اتفاق وتوقعات

واليوم الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول -لم تسمه- قوله إنه من المتوقع إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين قبل وصول ترامب المرتقب إلى إسرائيل صباح غد الاثنين.

ومن المقرر أن تطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين ممن اعتقلتهم من قطاع غزة بعد الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسيلتقي ترامب غدا الاثنين مع نتنياهو وأهالي أسرى إسرائيليين، ثم يلقي كلمة في الكنيست (البرلمان).

ولاحقا، يتوجه إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور قمة دولية بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهر أول أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، وذلك بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجرا.