مقتل 4 وإصابة 20 في إطلاق نار بولاية ساوث كارولينا الأميركية

قالت شرطة مقاطعة بيوفورت بولاية ساوث كارولينا الأميركية إن 4 قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 20 في إطلاق نار بمطعم في جزيرة بالولاية اليوم الأحد.

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة بيوفورت في بيان أنه جرى استدعاء قوات الشرطة إلى حانة "ويلز بار آند غريل" في جزيرة سانت هيلينا قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل، ووجدوا أشخاصا عدة يعانون من جروح ناجمة عن طلقات نارية.

وذكرت السلطات أن 4 من المصابين في حالة حرجة، معتبرة أن الحادث كان مأساويا وصعبا على الجميع.

وقال قائد الشرطة إنه يحقق في الحادث، وإن مئات الأشخاص كانوا في الحانة وقت إطلاق النار.

وتُعرف جزيرة سانت هيلينا بأنها مركز لثقافة المنحدرين من نسل العبيد الأفارقة.

وتزايدت حوادث إطلاق النار العشوائي خلال العقد الماضي في الولايات المتحدة.

وينقسم الأميركيون إلى حد بعيد على أسس سياسية فيما يتعلق بالحلول الممكنة لهذه الظاهرة، إذ يفضل الديمقراطيون فرض مزيد من القيود على الأسلحة النارية، في حين يدعم الجمهوريون حقوق حمل السلاح وتطبيق أفضل للقوانين المناهضة لجرائم العنف.