معتقلو "أسطول الصمود" يصلون عمّان

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد وصول 45 شخصا من رعايا عدد من الدول كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي الأردن عبر جسر الملك حسين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إنه تم التنسيق مع سفارات الدول لتنظيم وتسهيل مغادرة رعاياها الأراضي الأردنية.

ويمثل أسطول الصمود العالمي الذي انطلق في أواخر أغسطس/آب الماضي، أحدث محاولة من النشطاء لتحدي الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي راح ضحيتها أكثر من 67 ألف شهيد، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، ودمار واسع في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة أعلنت أن ناشطي أسطول الحرية الذين اعتقلتهم إسرائيل سيصلون الأحد إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وأعلنت، عبر صفحتها بمنصة "فيسبوك" في وقت متأخر أمس السبت، عن بدء الترتيبات الخاصة باستقبال النشطاء المشاركين في الأسطول الأخير بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: يصل النشطاء إلى الحدود الأردنية صباح الأحد تمهيدا لدخولهم الأراضي الأردنية، قبل انتقالهم إلى بلدانهم عبر عمّان.

وستُقدم الخدمات الأساسية، بما في ذلك إجراء الفحوص الطبية للراغبين وتوفير الإقامة (..)، وفقا لظروف السفر والترتيبات الدبلوماسية، بحسب اللجنة، وهي عضو مؤسس بتحالف أسطول الحرية.

وقال أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، عبر فيسبوك، إنه تم ترحيل 98 ناشطا من سطول الحرية، موضحا أنه لا يزال 47 شخصا محتجزين في سجون الاحتلال، بينهم التونسي علي كنيس، لرفضهم توقيع طلب المغادرة الفورية.

ويتيح هذا الرفض للاحتلال احتجازهم لمدة 72 ساعة (ثلاثة أيام)، على أن تنتهي الـ72 ساعة يوم الأحد، وفقا لـ"أسطول الصمود" المغاربي.

وسبق أن هاجمت قوات إسرائيلية عشرات السفن التابعة لـ"أسطول الصمود" العالمي في المياه الدولية، واعتقلت مئات النشطين، وأفاد كثيرون منهم بتعرضهم إلى "تعذيب" في سجون إسرائيلية.

ومنذ نحو 18 سنة، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية جراء تداعيات حرب الإبادة التي شنتها لأكثر من عامين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي، في قطاع غزة عن 67 ألفا و682 شهيدا، و170 ألفا و33 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.