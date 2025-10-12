المستوطنون يشنون هجمات بالضفة ويطلقون الرصاص على الفلسطينيين

أصيب فلسطينيان اليوم الأحد برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين، كما أقام مستوطنون كنيسا يهوديا في بؤرة استعمارية​​​​​​​، وأطلقوا الرصاص على فلسطينيين في أماكن متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص مستوطن في بلدة صوريف شمالي الخليل بالضفة الغربية.

ووفق شهود عيان تحدثوا لوكالة الأناضول، فإن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينية في منطقة القرينات بأطراف القرية، فتدافع السكان لصد اعتداءات المستوطنين، مما أسفر عن إصابة أحدهم بالرصاص.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مسن (67 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.

إقامة كنيس يهودي

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مستوطنين شرعوا في إقامة كنيس يهودي على أراضي بلدة تقوع جنوب شرقي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مدير بلدية قرية تقوع تيسير أبو فرح قوله إن المستوطنين شرعوا ببناء الكنيس في بؤرة استيطانية أقيمت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إطلاق رصاص

أما في وسط الضفة فذكرت "وفا" أن مستوطنين أطلقوا الرصاص باتجاه الفلسطينيين في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، دون الإبلاغ عن إصابات.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فإن المستوطنين نفذوا 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية في عامي الإبادة تسببت باستشهاد 33 مواطنا وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا.

كما أفادت مصادر للجزيرة بأن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في خربة القط شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق، تواصلت اعتقالات قوات الاحتلال بالضفة الغربية، وأفادت "وفا" بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 8 شبان خلال اقتحام بلدة سلواد شرقي رام الله فجر اليوم.

مستوطنون مسلحون يطلقون مواشيهم في أراضي قرية المغير شرق رام الله.. pic.twitter.com/QGmG4GzMiZ — فلسطين بوست (@PalpostN) October 12, 2025

اقتحام الأقصى

وفي سادس أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي اقتحم 2205 مستوطنين المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، إضافة إلى الغناء والرقص في ساحات المسجد.

كما ذكرت مصادر للجزيرة أن عشرات المستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة المجاورة للمسجد الأقصى، وغنوا ورقصوا فوق قبور المسلمين.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة -بما فيها القدس الشرقية– ما لا يقل عن 1051 فلسطينيا وأصيب نحو 10 آلاف و300، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.