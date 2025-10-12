مدريد تؤكد إفراج إسرائيل عن آخر 5 إسبان من أسطول الصمود

أطلقت إسرائيل سراح آخر 5 محتجزين إسبان من أسطول النشطاء الداعمين لفلسطين والذي اعترضته خلال توجهه إلى قطاع غزة، على ما أفادت مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الأحد.

وأعلنت مصادر الخارجية الإسبانية أنه لم يعد محتجزا في إسرائيل أيّ من الإسبان الذين شاركوا في الأسطول.

وعاد نحو 50 إسبانيا آخر من ناشطي الأسطول إلى بلدهم خلال الأسبوع الفائت.

وأفاد كثيرون من النشطاء بتعرّضهم لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم، شملت الضرب والحبس الانفرادي والعنف اللفظي وغيرها.

واعترضت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري أسطولين في المياه الدولية كانا يحاولان كسر الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية إليه.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات النشطاء المشاركين في أسطولي الصمود من مختلف الجنسيات، مما أثار احتجاجات واسعة في أنحاء أوروبا.

وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن بلاده ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في أحداث أسطول الصمود العالمي.

ووصف حينها أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية بأنه حرمان من الحرية وفق القانون المحلي والدولي.