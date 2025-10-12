كوبا تنفي المشاركة في حرب أوكرانيا

نفت كوبا مزاعم أميركية بتورطها في الحرب الدائرة في أوكرانيا أو إرسالها قوات عسكرية إلى هناك. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الكوبية أمس السبت "إن كوبا ترفض الاتهامات الزائفة التي تروجها حكومة الولايات المتحدة بشأن تورط كوبا المزعوم في النزاع العسكري في أوكرانيا".

وأضاف البيان أنه منذ سبتمبر/أيلول 2023، حُكم على 26 كوبيا بالسجن لمدد تتراوح من 5 إلى 14 عاما بتهمة العمل كمرتزقة، بعد انتشار تقارير عن إرسال كوبيين إلى جبهة القتال في أوكرانيا.

وأشار بيان الخارجية الكوبية إلى أن "هافانا لا تملك معلومات دقيقة عن المواطنين الكوبيين المشاركين بمفردهم في قوات الطرفين المتنازعين روسيا وأوكرانيا، وأكد أن أيا منهم لم يتلق تشجيعا أو التزاما أو موافقة من الدولة الكوبية على أفعاله".

وصرّح كوبيون لوكالة فرانس برس أن أقارب لهم غادروا إلى روسيا عام 2023 تعرضوا للتضليل من خلال إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق نقلت الوكالة عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إن "بلاده على علم بتقارير تفيد بأن مواطنين كوبيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في الحرب الروسية الأوكرانية"، أضاف "لقد فشل النظام الكوبي في حماية مواطنيه من استخدامهم كبيادق" في هذه الحرب.

وفي مايو/أيار الماضي أكدت مبادرة حكومية أوكرانية" تشجع المقاتلين الأعداء على الاستسلام، امتلاكها بيانات عن أكثر من ألف مرتزق كوبي جندتهم روسيا منذ أوائل عام 2023″.

وقالت مبادرة "أريد أن أعيش" إنها على دراية بشكل موثوق بالأسماء والتفاصيل الشخصية لـ1028 كوبيا وقعوا عقودا مع القوات المسلحة الروسية بين عامي 2023 و2024″.