فيضانات تجتاح ريف إدلب شمالي سوريا

وثّقت مقاطع مصورة التُقطت اليوم الأحد، مشاهد لسيول جارفة وفيضانات اجتاحت مدينة سلقين بريف إدلب شمالي سوريا، نتيجة هطول أمطار غزيرة.

وأظهرت مقاطع نشرها ناشطون محليون وتحققت منها وكالة سند بشكل مستقل، ارتفاع منسوب المياه في الشوارع الرئيسية، مما أدى إلى إرباك حركة المرور.

وقال الدفاع المدني السوري إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينتا سلقين وحارم في ريف إدلب اليوم الأحد، تسببت بتشكل سيول أدت إلى جرف كميات من الأتربة والحجارة على الطرقات.

وقال إن فرقه عملت على تصريف مياه الأمطار وتنظيف الطرق من الترسبات والحجارة، لضمان انسيابية حركة المرور والحد من وقوع الحوادث.

بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينتا سلقين وحارم في ريف إدلب اليوم الأحد 12 تشرين الأول، والتي تسببت بتشكل سيول أدت إلى جرف كميات من الأتربة والحجارة على الطرقات، عملت فرق الدفاع المدني السوري على تصريف مياه الأمطار وتنظيف الطرق من الترسبات والحجارة، لضمان انسيابية حركة المرور… pic.twitter.com/5HXoSwuHB4 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 12, 2025

واستبشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بهطول الأمطار على مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، معتبرين أنها بشرى خير خاصة أنها تأتي بعد موجة جفاف.

وواجهت سوريا هذا العام أزمة زراعية حادة بفعل موجة جفاف تُعد الأسوأ منذ أكثر من 6 عقود، مما هدد محاصيل القمح بشكل خطير وزاد من احتمالات انعدام الأمن الغذائي لنحو 16 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتضرر نحو 2.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح جراء ظروف مناخية قاسية، أبرزها انخفاض معدلات هطول الأمطار وقِصر موسم الشتاء، وفق ما أفادت به منظمة الأغذية والزراعة (فاو).