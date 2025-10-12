عدد محدود من شاحنات المساعدات يدخل غزة

دخل عدد محدود من الشاحنات المحملة بالمساعدات اليوم الأحد إلى غزة على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة، في وقت تعود فيه الحياة بصعوبة في القطاع المدمر.

وقال مراسل الجزيرة هاني الشاعر إنه كان يفترض بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار الجديد أن تعبر 400 شاحنة يوميا من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

لكن الشاعر أوضح أن 150 شاحنة توجهت فارغة إلى معبر كرم أبو سالم، ولم تعد منها سوى 20 شاحنة محملة بالمساعدات.

وأضاف أن الشاحنات توقفت في مدينة خان يونس، حيث استولى السكان على حمولتها، مشيرا إلى أن دخول المساعدات المحدودة حتى الآن يجري وسط أجواء من الفوضى.

وقال مراسل الجزيرة إن أعداد الشاحنات التي دخلت اليوم هي تقريبا نفسها التي كانت تُسجل في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المفتوح الذي يمكن من خلاله إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن معبر رفح لا يزال مغلقا بالنظر إلى سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني منه.

في المقابل، أفاد المراسل بأن الاحتلال سمح اليوم للمرة الأولى منذ 6 أشهر بدخول 15 شاحنة تحمل غاز الطهي والسولار نحو وسط قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

كما أفاد مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة بدخول عدد قليل من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة الآن.

مجاعة مستمرة

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد قال إن فرقه انتشرت، وإن الشاحنات بدأت تنطلق لمساعدة سكان القطاع.

كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن شاحنات المساعدات التركية بدأت بالوصول إلى قطاع غزة.

وفي غضون ذلك، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن سكان غزة لا زالوا يواجهون المجاعة وسوء التغذية، بالإضافة إلى نقص المأوى والإمدادات.

وأضافت الأونروا أنها ستواصل تقديم خدماتها الأساسية في جميع أنحاء قطاع غزة لدعم من هم في أمس الحاجة إليها.

وكانت الأونروا ووكالات أممية أخرى أكدت أن لديها آلاف الشاحنات المستعدة للانطلاق نحو قطاع غزة.

كاميرا الجزيرة ترصد عودة الحياة في ساحة السرايا وسط غزة مع انتشار المركبات والمواطنين والباعة#الأخبار pic.twitter.com/t7hnKqdmmz — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 12, 2025

عودة تدريجية

من جهة أخرى، قالت مراسلة الجزيرة نور خالد إن الحياة تعود تدريجيا إلى وسط مدينة غزة بعد أن انقطعت فيها تماما عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على المدينة.

وأشارت المراسلة إلى عودة الحركة في شارع عمر المختار بحي الرمال، والذي كان يبدو فارغا في الأيام الماضية.

وقالت إن بعض الباعة عادوا إلى الشوارع، كما فتحت بعض المحال التجارية أبوابها.

وتابعت أن وجوه الناس تغيرت مقارنة بما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، إذ يبدو عليها نوع من البهجة على الرغم مما حل بالمدينة من قتل وتدمير واسع النطاق.

كما أظهرت صور للجزيرة عودة الحياة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة مع انتشار المركبات والمواطنين والباعة.

وكان الدفاع المدني أفاد بعودة نصف مليون نازح إلى مدينة غزة وشمال القطاع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار ظهر أول أمس الجمعة.

وباشرت البلديات ومنظمات أهلية في مدينتي غزة وخان يونس ومناطق أخرى بالقطاع فتح الشوارع بعد إزالة ركام المباني المدمرة.

وانتشل الدفاع المدني نحو 160 شهيدا من تحت الركام منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.