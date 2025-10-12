مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وقوات الاحتلال تهدد أسر الأسرى بالضفة

قالت مصادر للجزيرة إن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية، وتزامن ذلك مع شن قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر الجزيرة أن مجموعة من المستوطنون اقتحموا مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودي.

من جانب آخر، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بمحافظات الضفة الغربية.

وأوضح المكتب أن الحملة شملت منازل أسرى يتوقع الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط تهديدات لذويهم.

وقالت مصادر للجزيرة إن عائلات أسرى فلسطينيين تلقت اتصالات من سلطات الاحتلال تحذرها من الاحتفال بإطلاق سراح أبنائها.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه عمل بالضفة الغربية على ما سماه "منع أعمال التحريض في إطار صفقة التبادل"، مشيرا إلى أنه اعتقل "8 مشتبهين".