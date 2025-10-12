أخبار|فلسطين

استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي برصاص مسلحين جنوبي غزة

صالح الجعفراوي المصدر: حسابه عبر منصة إكس
الجعفراوي كان أحد أبرز الوجود الإعلامية الفلسطينية خلال حرب الإبادة على غزة (حساب الجعفراوي على منصة إكس)
Published On 12/10/2025
آخر تحديث: 21:38 (توقيت مكة)

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الصحفي صالح الجعفراوي اليوم الأحد برصاص مسلحين جنوبي مدينة غزة.

وقالت المصادر إن الجعفراوي تعرّض لإطلاق نار من عناصر في "مليشيا مسلحة" خلال تغطيته اشتباكات بحي الصبرة.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا للصحفي بعد لحظات من استشهاده.

جثمان الناشط صالح الجعفراوي بعد مقتله على يد مليشيا مسلحة بغزة المصدر: @KhaledSafi عبر منصة إكس
جثمان الجعفراوي بعد لحظات من استشهاده (مواقع فلسطينية)

وكان مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة أفاد للجزيرة بوقوع اشتباكات في مدينة غزة مع "مليشيا مسلحة تابعة للاحتلال" أسفرت عن شهداء وجرحى.

وقال المصدر إن أجهزة الأمن فرضت حصارا على هذه المليشيا، مضيفا أن "عناصر المليشيا" قتلوا نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي اشتباكات بين عناصر تابعين لوزارة الداخلية في غزة ومسلحين في حي الصبرة.

وكان الصحفي صالح الجعفراوي أحد أبرز الوجوه الإعلامية خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، إذ وثق على مدى عامين بعدسته -عبر حسابه في إنستغرام- جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

وبسبب تغطيته حرب الإبادة والتجويع وضعت إسرائيل الجعفراوي في "النشرة الحمراء" تمهيدا لاستهدافه مثلما استهدفت صحفيين آخرين مثل مراسلي الجزيرة، وبينهم أنس الشريف.

المصدر: الجزيرة

