صدامات واشتباكات عنيفة بمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برن السويسرية

أعلنت الشرطة السويسرية اليوم الأحد اندلاع اشتباكات عنيفة خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة برن نهاية هذا الأسبوع، أسفرت عن إصابة 18 من عناصرها واثنين من المتظاهرين، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات.

وضمت المظاهرة التي نظمت دون الحصول على ترخيص بعد ظهر أمس السبت أكثر من 5 آلاف شخص، ارتدى عدد كبير منهم ملابس سوداء وأقنعة، واشتبكوا مع الشرطة وخربوا ممتلكات.

وقالت شرطة برن -في بيان- إن "المظاهرة تحولت إلى اضطرابات، متسبّبة بأضرار جسيمة في الممتلكات".

وأضافت أن "عناصر إنفاذ القانون تعرضوا أيضا لهجمات متكررة بأدوات خطِرة"، بينها معدات بناء وأثاث وحجارة وزجاجات وعبوات إطفاء حريق وألعاب نارية ومؤشرات ليزر.

وأكدت الشرطة أنها ردت "بقوة"، مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات.

وأفادت بأن 16 رجلا وامرأتين من عناصرها أصيبوا بينهم 4 نقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن شخصين آخرين احتاجا إلى رعاية طبية عقب الاشتباكات.

وذكر البيان أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات كانت "جسيمة"، وتحدث عن تحطم واجهات متاجر وشاشات للصراف الآلي، وعن واجهات ملطخة ومشوهة، وتضرر 9 سيارات للشرطة.

وتوقعت الشرطة أن يبلغ إجمالي الأضرار "ملايين" الفرنكات السويسرية، كما أوقفت 536 شخصا ودققت في هوياتهم قبل إبعادهم من المنطقة.

وأضاف البيان أن أحد الذين تحققت منهم كانت قد صدرت بحقه مذكرة توقيف، وأن آخرين معرضون لإمكانية توجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم تشمل الشغب وإتلاف ممتلكات واقتحام منازل والإيذاء الجسدي والحرق والعنف أو التهديد ضد السلطات.