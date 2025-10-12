شقيق الرئيس السنغالي السابق وزوجته يخضعان لتحقيق جنائي

استمعت الشرطة القضائية في السنغال إلى إفادات عليو صال العمدة السابق لمدينة غيدياواي وشقيق الرئيس السابق ماكي صال، إضافة إلى زوجته، وذلك في إطار تحقيق مالي فتحته النيابة المختصة في الجرائم الاقتصادية.

وبحسب مصادر مطلعة، حضر صال وزوجته إلى مقر قسم التحقيقات الجنائية استجابة لاستدعاء رسمي، حيث خضعا لجلسة استماع بحضور محاميهما.

وأكدت المصادر أن ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن توقيفه غير صحيح، إذ لم يوضع قيد الاعتقال، بل مَثُل طوعا لتقديم توضيحات بشأن القضايا المثارة.

خلفية التحقيق

ويأتي هذا التطور عقب إحالة وحدة معالجة المعلومات المالية تقريرا إلى النيابة المالية يتضمن معطيات عن معاملات مالية مرتبطة بالعمدة السابق.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الملف لا يمتّ بصلة إلى قضيتي بتروتيم أو أمادو صال، بل يتعلق بصفقة عقارية تخضع حاليا للتدقيق.

ولم تُتخذ أي إجراءات تقييدية ضد عليو صال، في حين تتواصل جلسات الاستماع لتحديد المسار القضائي الذي سيتخذه الملف.

ويترقب الرأي العام في السنغال مآلات هذه القضية، خاصة في ظل ارتباطها بأحد أبرز الأسماء في المشهد السياسي خلال السنوات الأخيرة.