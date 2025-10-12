روسيا تعلن إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية وتدمير مجموعتين هجوميتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الرسمية، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات داخل الأراضي الروسية.

وتصاعدت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في الآونة الأخيرة، إذ تسببت غارات على منشآت طاقة بانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة، بينها كييف وأوديسا وخيرسون.

وأفادت مصادر عسكرية بموسكو بأن القوات الروسية تمكنت أيضا من تدمير مجموعتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة كوستيانتينيفكا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف المصدر ذاته أن القوات الروسية أحبطت أيضا محاولتي تقدم لمجموعتين قتاليتين من فوج الهجوم المنفصل 225 التابع للجيش الأوكراني نحو منطقة أوليكسيفكا.

وفي المقابل، أفاد الجيش الأوكراني بأن عدد القتلى والمصابين الروس منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، تجاوز المليون و122 ألف جندي، بينهم 1240 سقطوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما قالت هيئة الأركان الأوكرانية أنها دمرت 11 ألفا و248 دبابة و69 ألفا و10 طائرة مسيرة و42 ألفا و700 مركبة وخزان وقود و427 طائرة و346 مروحية.

إنهاء الحرب

من جهة أخرى، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى استخدام تأثيره لإنهاء الحرب كما فعل في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ووصف زيلينسكي في منشور على فيسبوك، مكالمته مع ترامب بأنها "إيجابية جدا"، مشيدا بالنجاح في غزة، ومشيرا إلى إمكانية تكراره في أوكرانيا.

كما أكد الرئيس الأوكراني أن على نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن ينخرط في دبلوماسية حقيقية حتى يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاق يضمن وقف الحرب.

وأعلنت كييف مؤخرا أن وفدا أوكرانيا بقيادة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو سيتوجه إلى الولايات المتحدة لبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا وتعزيز الدفاعات الجوية والتعاون في مجال الطاقة.