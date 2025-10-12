جمعية لبنانية ووقف الديانة التركي يوزعان معونات مدرسية على 1700 يتيم بصيدا

أقامت جمعية "جيل التنمية المستدامة" في صيدا بالتعاون مع "وقف الديانة التركي" احتفالية لتقديم معونات مدرسية إلى 1700 يتيم لبناني وفلسطيني وسوري.

حضر الاحتفال السفير التركي في لبنان مراد لوتيم، ومدير وقف الديانة التركي إيزاني توران، والنائبة اللبنانية حليمة القعقور، وعضو بلدية صيدا أنجي عطروني، ورئيسة جمعية جيل التنمية المستدامة هبة مركيز.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية "جيل التنمية المستدامة" هبة مركيز إن "الجمعية تؤمن بأهمية التعليم والتنمية في بناء الإنسان، ولذلك نجحت في توفير منح تعليمية لأكثر من 9200 طالب، ووفرت المستلزمات المدرسية لآلاف الطلاب في مختلف مناطق لبنان، وأطلقت برامج دعم نفسي وتربوي للطلاب المتأثرين بالأزمات، كما نفذت مبادرات محو الأمية والتعليم الرقمي في المجتمعات المهمشة".

من جانبه، أعرب السفير التركي في لبنان مراد لوتيم عن سروره لوجوده في صيدا، مثنيا على الترابط بين الشعبين اللبناني والتركي.

وأضاف "الأخوّة ليس لها أي شرط أو ظروف، فلبنان كان يمر بظروف صعبة، وعندما وقع الزلزال الكبير في تركيا، كان لبنان من أول الدول التي أرسلت فرق الإنقاذ لمساعدة تركيا، وهذا دليل على الأخوّة من الشعب اللبناني الذي أنقذ أرواحا من الشعب التركي رغم ظروفه الصعبة، فشكرنا كبير للبنان وشعبه".