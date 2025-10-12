ترامب يأمر بدفع رواتب العسكريين مع استمرار الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت أنه أصدر أمرا بصرف رواتب العسكريين الأسبوع المقبل، رغم الإغلاق الحكومي المستمر.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إنه أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث "باستخدام كل الأموال المتاحة لدفع رواتب قواتنا المسلحة في 15 أكتوبر/تشرين الأول"، محملا الديمقراطيين مرة أخرى مسؤولية أزمة التمويل التي دخلت أسبوعها الثاني.

وكتب ترامب "لن أسمح للديمقراطيين بأخذ جيشنا وأمن أمتنا بأكمله رهينة من خلال إغلاقهم الحكومي الخطير".

ويهدد الإغلاق بعدم صرف رواتب لنحو 1,3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية الأربعاء المقبل، وهو أمر لم يسبق أن حدث في أي إغلاق حكومي آخر في تاريخ الولايات المتحدة.

وأصدر ترامب هذا الإعلان في اليوم الـ11 من الإغلاق الحكومي الذي بدأ نتيجة جمود في مفاوضات التمويل مع الأقلية الديمقراطية في الكونغرس.

ويسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على مجلسي النواب والشيوخ، لكن الجمهوريين يحتاجون إلى 60 صوتا من أجل إقرار مشروع قانون الإنفاق في مجلس الشيوخ، وهو ما يتطلب إقناع ما لا يقل عن 7 أعضاء ديمقراطيين بالتصويت لصالح المشروع.

ويستخدم الديمقراطيون هذا الوضع للضغط من أجل استمرار وتوسيع دعم الرعاية الصحية للأشخاص الذين يشتركون في برامج تأمين صحي عبر قانون الرعاية الصحية بتكاليف ميسرة.

وقد رفض المشرعون الديمقراطيون دعم أي مشروع إنفاق حكومي لا يعالج هذه المسألة.

ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز اليوم أعضاء حزبه للعودة إلى واشنطن مساء الثلاثاء لعقد اجتماع "لمناقشة سبل المضي قدما في ظل الإغلاق الحكومي الذي فرضه الجمهوريون وأزمة الرعاية الصحية التي تسببوا فيها".

وأصدر جيفريز هذه الدعوة رغم إعلان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بأنه لن يحدد موعدا لأي جلسات تشريعية حتى انتهاء الإغلاق.

ومع عدم وجود نهاية في الأفق للإغلاق الحكومي، يتقاذف الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بالوقوف وراء الأزمة، وجاءت رسالة ترامب بشأن الجيش لتزيد من حدة الخلاف السياسي.

وأدت هذه المواجهة إلى وضع مئات الآلاف من موظفي الحكومة في إجازة مؤقتة من دون أجر أو اعتبروا ضروريين وأُمروا بالعمل من دون مقابل.

واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمهوريين بأنهم "يفضلون رؤية آلاف الأميركيين يفقدون وظائفهم بدلا من الجلوس والتفاوض مع الديمقراطيين لإعادة فتح الحكومة".

وطلبت نقابات تمثل 800 ألف موظف حكومي من قاض فدرالي في سان فرانسيسكو إصدار أمر طارئ لوقف عمليات التسريح، قبل جلسة استماع مقررة في 16 أكتوبر/تشرين الأول حول قانونية هذه العمليات.

ويقترح الجمهوريون تمديد الميزانية الحالية بمستويات الإنفاق نفسها، في حين يدعو الديمقراطيون إلى تمديد دعم التأمين الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض.