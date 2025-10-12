تأهب إسرائيلي تحسبا لعملية مبكرة لإطلاق الأسرى ضمن اتفاق غزة

ذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش وضع وحدات خاصة في حالة تأهب استعدادا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة، في وقت تلقت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية أوامر إفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن الجيش وضع وحدات خاصة في حالة تأهب بغزة لاحتمال إطلاق الأسرى الإسرائيليين قبل يوم غد الاثنين.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وأوضحت أن السلطات بدأت نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إسرائيلية إلى المرافق المخصصة للإفراج عنهم.

وتشمل صفقة التبادل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد ونحو 1700 أسير من قطاع غزة احتجزوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر وصفها بالمطلعة أن القائمة النهائية للأسرى الأمنيين الفلسطينيين تضم 195 أسيرا محكوما بالمؤبد، وأضاف أن جهاز الشاباك فرض فيتو على نحو 100 اسم واستبعد 25 من القيادات البارزة.

تنكيل بالأسرى

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أمس السبت أنها جمعت في سجنين المعتقلين المتوقع الإفراج عنهم مقابل إعادة الرهائن في غزة.

وأظهر مقطع مصور متداول في الإعلام العبري تنكيل عناصر أمن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين، يجري تجميعهم في سجن النقب (جنوب) تمهيدا للإفراج عنهم.

ويظهر في المقطع المصور مجموعة من الأسرى الفلسطينيين وهم مقيدو الأيدي إلى الخلف، ويجبرون على المشي في طابور معصوبي الأعين، ورؤوسهم منحنية نحو الأسفل، في حين يحيط بهم جنود وعناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وفي معرض وصفه للفيديو، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني (غير حكومي) إنه يوثق مشهدا مؤلما يظهر تنكيل الاحتلال بوحشية بأسرى من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل.

وكتب مدير نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار على حسابه بموقع فيسبوك أن ترجمة الفيديو تشير إلى أنهم من ذوي الأحكام المؤبدة ويجري نقلهم إلى سجن النقب تمهيدا لإبعادهم إلى غزة ضمن الصفقة.

إعلان

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر أول أمس الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

وتقدر إسرائيل وجود 48 أسيرا بقطاع غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.