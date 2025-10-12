أخبار|تجويع غزة|الشرق الأوسط

بالصور.. ماذا تركت الحرب في غزة بعد أن خمد صوت القصف؟

A man looks out from his damaged apartment at the destruction in his neighborhood in Gaza City, Friday, Oct. 10, 2025, after returning home following an agreement between Israel and Hamas on a ceasefire and the release of remaining hostages. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
رجل فلسطيني ينظر من شقته المدمرة إلى الدمار الذي لحق بحيه في غزة بعد عودته إلى منزله عقب اتفاق وقف إطلاق النار (أسوشيتد برس)
Published On 12/10/2025
آخر تحديث: 13:42 (توقيت مكة)

دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيّز التنفيذ بعد عامين من حرب أنهكت قطاع غزة، لكن الهدوء لم يحمل راحة للسكان، ولم يُنهِ المعاناة المستمرة منذ شهور طويلة.

وأعاد الاتفاق الأمل المعلّق في وقف القصف، لكنه كشف مأساة أكبر خلفها الدمار في القطاع، حيث عاد آلاف النازحين إلى مدنهم المهدمة، وبدأت مرحلة جديدة من الصراع، وانعدام الخدمات، والبحث عن المأوى.

TOPSHOT - Palestinians walk along Al-Rashid road toward Gaza City from Nuseirat in the central Gaza Strip on October 10, 2025.
الفلسطينيون على طريق الرشيد في غزة يسيرون بين الأنقاض في مشهد يعكس فقدان منازلهم وتدمير البنية التحتية ومعاناتهم في البحث عن مأوى آمن (الفرنسية)
epa12447086 Internally displaced Palestinians walk along a street among the rubble of destroyed buildings amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, 11 October 2025. US President Donald Trump announced that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a Gaza peace plan. The deal involves the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, the withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. EPA/MOHAMMED SABER
الأنقاض في مدينة غزة تغطي الشوارع وتعكس حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع بعد الحرب والمعاناة المستمرة للسكان (الأوروبية)
The remains of a munition lie among the rubble, following Israeli forces' withdrawal from the area, after Israel and Hamas agreed on the Gaza ceasefire, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, October 10, 2025. REUTERS/Ramadan Abed
الركام في خان يونس يحتوي بقايا ذخائر ليظل السكان معرضين للخطر ويعكس حجم الخسائر التي خلفتها الحرب على المدنيين (رويترز)

ويشقّ آلاف الفلسطينيين طريقهم بين الركام في غزة بحثا عن مأوى أو أثر من منازلهم التي دمّرتها الحرب. ويتجوّل الناجون بين الأطلال محمّلين بذكريات البيوت المهدّمة، ويفترش كثيرون الأرض في أماكن لم يبقَ فيها سوى الغبار والأنقاض، في انتظار المساعدات.

epa12447145 Internally displaced Palestinians walk along a street among the rubble of destroyed buildings amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, 11 October 2025. US President Donald Trump announced that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a Gaza peace plan. The deal involves the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, the withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. EPA/MOHAMMED SABER
النازحون الفلسطينيون يسيرون في شارع بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس (الأوروبية)
A displaced Palestinian woman sits on the remains of a destroyed building in the heavily damaged Sheikh Radwan neighborhood in Gaza City, Saturday, Oct. 11, 2025, after Israel and Hamas agreed to a pause in their war and the release of the remaining hostages. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
امرأة فلسطينية نازحة تجلس على بقايا مبنى مدمّر في حي الشيخ رضوان المدمّر بشدة في مدينة غزة بعد أن وافقت إسرائيل وحماس على وقف مؤقت للحرب (أسوشيتد برس)
A displaced Palestinian, who was displaced to the southern part of Gaza at Israel's order during the war, waits as he attempts to return to the north after Israel's government ratified a ceasefire with Hamas, in the central Gaza Strip October 10, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
فلسطيني نازح أُجبر على الانتقال إلى جنوب غزة بأمر من إسرائيل خلال الحرب وينتظر العودة إلى الشمال بعد إعلان وقف إطلاق النار (رويترز)

ويواجه الأطفال في غزة أوضاعا مأساوية تمسّ حياتهم اليومية في كل جوانبها، بعد عامين من الحرب والحصار. ويفقد كثيرون ذويهم وأصدقاءهم، ويعيشون في خيام تفتقر إلى الأمان والغذاء والماء، في حين حرمتهم الحرب من التعليم واللعب والرعاية الصحية.

A displaced Palestinian girl looks out from inside a tent, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in the central Gaza Strip, October 12, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
طفلة فلسطينية نازحة داخل خيمة وسط غزة تعكس واقع الأطفال الذين فقدوا منازلهم وأمانهم وسط الدمار والتهجير (رويترز)
Children sit among belongings as Palestinians, who were displaced to the southern part of Gaza at Israel's order during the war, return to the north after a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza went into effect, in the central Gaza Strip, October 10, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
الأطفال يجلسون بين متعلقاتهم أثناء عودة العائلات النازحة من جنوب غزة إلى الشمال ويظهر المشهد أثر النزوح الطويل وفقدان الاستقرار على حياتهم اليومية (رويترز)
A Palestinian man rests with his children as he, along with others, makes his way along Al-Rashid road toward Gaza City from Nuseirat in the central Gaza Strip on October 10, 2025.
الأب الفلسطيني يستريح مع أطفاله على طريق الرشيد في طريقهم إلى مدينة غزة من النصيرات ويجسد المشهد صعوبة التنقل والتحديات التي تواجه العائلات العائدة (الفرنسية)

وتحذّر منظمات إنسانية من أن جيلا كاملا في غزة يكبر وسط الدمار والجوع والحرمان، ويواجه خطر الضياع النفسي والاجتماعي ما لم يُوضع حدّ لآثار الحرب واستعادة مقوّمات الحياة الكريمة.

TOPSHOT - A boy lies on several foam mattresses by rubble outside a destroyed building in the centre of Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 10, 2025, as displaced people return to their homes after Israeli forces' withdrawal.
طفل فلسطيني على مراتب إسفنجية قرب أنقاض مبنى مدمّر في وسط خان يونس مشهد يظهر فقدان الأطفال للمنازل والأمان وسط الدمار (الفرنسية)
طفل فلسطيني يتسلم المساعدات الغذائية من شاحنة في خان يونس بعد وقف إطلاق النار وسط نقص شديد في الغذاء والموارد الأساسية (الأوروبية)
Palestinian children walk near rubble in the aftermath of an Israeli offensive carried out before a ceasefire between Israel and Hamas was reached, at Shati (Beach) refugee camp in Gaza City, October 12, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
أطفال فلسطينيون يسيرون وسط الأنقاض في مخيم شاطئ للاجئين (رويترز)

ويعيش كبار السن في غزة أياما قاسية بعد عامين من القصف والدمار، إذ فقد كثيرون أبناءهم ومنازلهم ومصدر دخلهم، ليجدوا أنفسهم اليوم وسط ظروف تفوق طاقتهم الجسدية والنفسية.

A man walks with a basin on his head loaded with canvases past destroyed buildings in the centre of Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 10, 2025, as displaced people return to their homes after Israeli forces' withdrawal.
مسن فلسطيني يسير حاملا حوضا على رأسه بين المباني المدمرة في وسط خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية حيث يحاول نقل ما تبقى من حاجاته وسط الدمار (الفرنسية)
An elderly displaced Palestinian woman carries an item past destroyed buildings in Khan Younis, southern Gaza Strip, Friday, Oct. 10, 2025, after Israel and Hamas agreed to a pause in their war and the release of the remaining hostages. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
المرأة الفلسطينية المسنة تمضي بين أنقاض خان يونس حاملة ما تبقى من متاعها وسط غياب المأوى وصعوبة الحركة بعد الحرب (أسوشيتد برس)
A Palestinian man pushes his bike as he and others make their way to Gaza City through the so-called "Netzarim corridor" from Nuseirat in the central Gaza Strip on October 11, 2025.
رجل فلسطيني مسن يدفع دراجته في ممر نتساريم من النصيرات إلى غزة وسط الركام والتعب في طريق شاق لاستعادة ما تبقى من حياته بعد وقف إطلاق النار (الفرنسية)

وتُواجه نساء غزة واقعا مرهقا بعد الحرب، حيث يجدن أنفسهن في الصفوف الأولى لمواجهة تبعات الدمار وانعدام الخدمات. وتتحمل النساء مسؤوليات متزايدة في إعالة أسرهن، وتأمين احتياجات أطفالهن، في وقت تتراجع فيه فرص العمل والرعاية.

epa12447231 Internally displaced Palestinians returning to Gaza City amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza City, 11 October 2025. US President Donald Trump announced that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a Gaza peace plan. The deal involves the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, the withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. EPA/MOHAMMED SABER
نساء فلسطينيات يحملن أطفالهن ويسرن بين أنقاض المباني المدمرة في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار بينما يحاولن العودة إلى بيوتهن وسط غياب المأوى والأمان (الأوروبية)
epa12447232 A Palestinian mother carrying her child walks among the rubble of destroyed buildings amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza City, 11 October 2025. US President Donald Trump announced that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a Gaza peace plan. The deal involves the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, the withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. EPA/MOHAMMED SABER
أم فلسطينية تحتضن طفلها وتسير بين الركام في غزة بعد توقف القتال تحاول الوصول إلى مكان آمن يحمل بقايا الحياة (الأوروبية)
A woman sits with a child before a mound of rubble on the road to Gaza City near Nuseirat in the central Gaza Strip on October 10, 2025.
امرأة تجلس مع طفلها قرب ركام المنازل على الطريق إلى مدينة غزة بعد وقف إطلاق النار في انتظار عودة الحياة إلى ما كان قبل الحرب (الفرنسية)

وتتدفق شاحنات المساعدات إلى غزة منذ إعلان الهدنة، لكنها لا تكفي لسد الحاجة المتزايدة. كما تفرض إسرائيل قيودا على دخول المواد الغذائية والوقود، مما يُبقي آلاف العائلات في طوابير طويلة للحصول على المواد الغذائية.

شاحنة تحمل مساعدات غذائية تصل إلى خان يونس بعد وقف إطلاق النار في محاولة لتلبية احتياجات السكان بعد أشهر من الجوع والحصار (رويترز)
عائلات فلسطينية تبحث بين صناديق المساعدات عن طعام لأطفالها بعد أن أنهكها الجوع في ظل ندرة الإمدادات الواصلة إلى غزة (الأوروبية)

ويُعلق سكان غزة آمالهم على الوعود الدولية ببدء إعادة الإعمار، ويطالب الأهالي بفتح المعابر وتسهيل دخول مواد البناء والوقود، ويؤكدون أن وقف الحرب لا يعني انتهاء المعاناة.

ويرى مراقبون أن الهدنة الحالية قد تنهار في أي لحظة إذا لم تُرافقها ضمانات دولية تضمن إدخال المساعدات وإطلاق عملية إعمار عاجلة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

