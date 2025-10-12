كاتس: الجيش الإسرائيلي يتأهب لتدمير أنفاق غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه" سيتم تدمير أنفاق قطاع غزة، سواء بواسطة إسرائيل أو الآلية الدولية المقرر إنشاؤها"، مضيفا أنه أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتنفيذ تلك المهمة.

وفي منشور له على منصة "إكس" اليوم الأحد، اعتبر كاتس أنفاق غزة "التحدي الأكبر لإسرائيل بعد مرحلة إعادة المختطفين" مضيفا أن تدمير الأنفاق "سيتم سواء بشكل مباشر بواسطة الجيش الإسرائيلي أو عبر الآلية الدولية التي ستُنشأ بقيادة وإشراف الولايات المتحدة".

كما اعتبر تدمير الأنفاق "المعنى الأساسي لتطبيق المبدأ المتفق عليه بشأن نزع السلاح من غزة ونزع سلاح حماس"، وختم بقوله "أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتنفيذ المهمة".

وشكلت الأنفاق تحديا للجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على غزة، إذا عجز عن السيطرة عليها، حتى وصفها مسؤولون إسرائيليون بـ "شبكة عنكبوت".

وكثيرا ما انطلق منها مقاتلون فلسطينيون، فقتلوا وأصابوا عسكريين إسرائيليين ودمروا آليات للجيش، ردا على جرائم الإبادة بحق المواطنين الفلسطينيين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة الماضي بتوقيت القدس (09:00 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجرا.

ومساء السبت الماضي توقعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من غزة صباح يوم الاثنين. في المقابل أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أكملت نقل الأسرى الفلسطينيين إلى مرافق سيُفرج عنهم منها.

ومن المقرر أن تطلق إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.