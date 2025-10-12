انتشال 117 شهيدا بغزة ودعوات لإدخال عاجل للإمدادات والمستلزمات الطبية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة انتشال جثامين 117 شهيدا من مناطق في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 67 ألفا و806 شهداء و160 ألفا و66 مصابا.

وقد انتشلت طواقم الدفاع المدني رفات 6 شهداء ونقلتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد العثور عليهم في المناطق الشرقية والغربية لمحور نتساريم وسط مدينة غزة.

كما أكد الدفاع المدني وجود نحو 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض في أنحاء قطاع غزة.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة في غزة إن الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع تتطلب الاستجابة العاجلة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أن آلاف المرضى والجرحى بحاجة عاجلة إلى أماكن مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية.

وحذرت الوزارة -في بيان لها- من أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يزيد الوضع الصحي سوءا ويعيق التدخلات الجراحية المعقدة.

وشددت على أن تعزيز ما تبقى من مستشفيات عاملة في القطاع يمثل أولوية قصوى ولا يحتمل انتظار مزيد من الوقت.

كما قال مدير مستشفى الأطفال في مجمع ناصر الطبي أحمد الفرا إن ما يقارب 15 ألف حالة مرضية في قطاع غزة تنتظر العلاج خارج القطاع.

وأوضح الفرا -في مقابلة مع الجزيرة- أن من بين تلك الحالات 5500 طفل بحاجة إلى علاج فوري وعاجل في الخارج.

وقال المدير العام للمستشفيات في غزة للجزيرة محمد زقوت إن مستشفيات القطاع بحاجة إلى المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية، وإنه لم يدخل أي شيء من هذا حتى الآن.

واتهم زقوت الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة دخول الوفود الطبية التي طالبت الجهات الصحية في غزة بدخولها.

مساعدات وتجهيزات

وعلى صعيد آخر، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن سكان غزة لا زالوا يواجهون المجاعة وسوء التغذية، بالإضافة إلى نقص المأوى والإمدادات.

وأوضحت الوكالة أنها ستواصل تقديم خدماتها الأساسية في جميع أنحاء قطاع غزة لدعم من هم في أمس الحاجة إليها.

كما أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة للجزيرة أن تدارك المأساة التي شهدها قطاع غزة -خصوصا في الشمال- يحتاج شهورا.

وقالت إن البرنامج يتوقع توسيع عملية إدخال المساعدات إلى غزة، فضلا عن إعادة تشغيل 30 مخبزا في القطاع بصورة عاجلة.

كما قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن الطواقم البلدية تعمل حاليا على فتح الطرق في مختلف مناطق القطاع، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من تهيئة الطرق لاستقبال عدد أكبر من شاحنات المساعدات.

وأشار السراج إلى أن البلدية تعاني من نقص في مولدات الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة وقطع غيار المركبات والآليات، مما يعيق قدرتها على تنفيذ المهام الخدمية بشكل كامل.

يذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة، مما خلف دمارا هائلا أصاب أكثر من 90% من بنيته التحتية، وأجبر كل سكان القطاع تقريبا على النزوح القسري أكثر من مرة، إضافة إلى استشهاد وإصابة وفقدان مئات الآلاف من الفلسطينيين.