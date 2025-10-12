انتشال 61 جثة لمهاجرين غير نظاميين في سواحل ليبيا

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا اليوم الأحد انتشال العشرات من جثث مهاجرين غير نظاميين خلال عملية مسح على طول السواحل الليبية من منطقة زوارة إلى رأس جدير قرب الحدود مع تونس.

ومكنت عملية المسح حتى الآن من العثور إجمالا على 61 جثة -بعضها أشلاء- في مناطق بمليتة وزوارة وأبو كماشة وطرابلس.

وقال المركز مساء أمس السبت إنه نقل 5 جثامين من طرابلس لدفنهم في زوارة، و7 جثامين من زوارة إلى طرابلس بعد التعرف على أصحابها لتسليمهم إلى ذويهم.

ودُفنت أغلب الجثث الباقية في مقبرة أبو كماش المجهزة برخام يحمل رقم الطب الشرعي لكل جثمان، وبحضور الجهات المختصة، بعد أن جرى نقلها إلى المشرحة للتشريح والتوثيق، ولا تزال عمليات المسح مستمرة وفق المركز.

وبحسب بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تعد سواحل ليبيا نقطة المغادرة الرئيسية في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث زاد عدد المغادرين بنسبة 50% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها في 2024.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، لقي 1300 مهاجر غير نظامي حتفهم في البحر المتوسط منذ يناير/كانون الثاني الماضي وحتى اليوم، من بينهم 885 مهاجرا في الطريق الأوسط الذي يشمل أساسا سواحل ليبيا وتونس.