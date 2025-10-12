الشرطة السويسرية تفرّق مظاهرة مؤيدة لفلسطين

تدخلت الشرطة السويسرية، اليوم الأحد، لفض مظاهرة حاشدة مناصرة لغزة ومناهضة لإسرائيل في العاصمة برن، شارك فيها آلاف المحتجين.

وانطلقت المظاهرة من مركز المدينة باتجاه مبنى البرلمان الفدرالي، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع تقدم المحتجين، حيث أغلقت المنطقة المحيطة بالمبنى وفرضت طوقا أمنيا على جزء من الحشود.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات من بينها "فلسطين حرة"، في حين اندلع حريق في المنطقة بالتزامن مع المظاهرة مما استدعى تدخل فرق الإطفاء لإخماده.

وحاول المحتجون لاحقا إغلاق محطة القطار الرئيسية وسط المدينة، إلا أن الشرطة حالت دون ذلك عبر إجراءات أمنية مشددة، وفق وكالة الأناضول.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين، مع استقدامها تعزيزات أمنية إضافية، مشيرة في بيان نشرته منصة "إكس"، إلى أن المظاهرة نُظمت "دون الحصول على ترخيص رسمي".

وتأتي هذه المظاهرة ضمن احتجاجات عدة شهدتها مدن أوروبية وعالمية على مدى الأشهر الماضية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت -بحسب مصادر فلسطينية- عن 67 ألفا و682 شهيدا و170 ألفا و33 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة مصر وقطر وتركيا.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، في حين يتوقع أن يشمل الاتفاق انسحابا للجيش الإسرائيلي، وإطلاقا متبادلا للأسرى، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.