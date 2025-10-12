أخبار|كوت ديفوار

انطلاق حملة الانتخابات في كوت ديفوار بمشاركة خمسة مرشحين

epa12445316 Presidential campaign posters for incumbent President Alassane Ouatarra are displayed in Abidjan, Ivory Coast, 10 October 2025. The electoral campaign for the presidential election of 25 October 2025 kicked off on 10 October. Incumbent President Alassane Ouattara is running for a fourth term and faces four competitors, including former First Lady Simone Ehivet Gbagbo of Mouvement des Generations Capables (MGC). EPA/LEGNAN KOULA
ملصق دعائي في إحدى المحطات يدعو لإعادة انتخاب الرئيس الإيفواري الحسن واتارا (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 12/10/2025
آخر تحديث: 13:01 (توقيت مكة)

انطلقت أول أمس الجمعة الحملة الانتخابية في كوت ديفوار استعدادا للاقتراع الرئاسي المقرر يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث يسعى الرئيس الحالي الحسن واتارا (83 عاما) إلى الفوز بولاية رابعة، في سباق انتخابي يشارك فيه 5 مرشحين فقط من أصل 60 تقدموا بملفاتهم.

وبدأ واتارا رسميا حملته من مدينة دالوا، التي تُعرف تاريخيا بولائها للرئيس الأسبق لوران غباغبو، في خطوة يراها مراقبون محاولة لاختراق معاقل المعارضة وإظهار انفتاح على مختلف القواعد الشعبية.

ووجّهت شخصيات من الحزب الحاكم رسائل تهدئة. وقالت تراوري أدجا، من حزب التجمع من أجل الديمقراطية والسلام، "هنا في كوت ديفوار نحن إخوة وأخوات. الانتخابات لا يمكن أن تفرقنا. سنحافظ على السلام، وسنذهب إلى صناديق الاقتراع، وليفز أفضل مرشح".

epa12445322 Presidential campaign posters for incumbent President Alassane Ouatarra are displayed in Abidjan, Ivory Coast, 10 October 2025. The electoral campaign for the presidential election of 25 October 2025 kicked off on 10 October. Incumbent President Alassane Ouattara is running for a fourth term and faces four competitors, including former First Lady Simone Ehivet Gbagbo of Mouvement des Generations Capables (MGC). EPA/LEGNAN KOULA
الرئيس الحسن واتارا يدخل بحظوظ وافرة خصوصا بعد إقصاء أهم الخصوم (وكالة الأنباء الأوروبية)

خمسة مرشحين في السباق

إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، يخوض السباق كل من:

– سيمون غباغبو

– أهوا دون ميلو

– هنرييت لاغو أدجوا

– جان لويس بيلون.

وقد صادق المجلس الدستوري على هذه الترشيحات بعد غربلة عشرات الملفات الأخرى.

epa12445315 Women walk past a presidential election poster for Jean-Louis Billon of Democratic Congress in Abidjan, Ivory Coast, 10 October 2025. The electoral campaign for the presidential election of 25 October 2025 kicked off on 10 October. Incumbent President Alassane Ouattara is running for a fourth term and faces four competitors, including former First Lady Simone Ehivet Gbagbo of Mouvement des Generations Capables (MGC). EPA/LEGNAN KOULA
لوحة إعلانية للمرشح جان لويس بيلون (وكالة الأنباء الأوروبية)

ضوابط انتخابية

ومع انطلاق الحملات، شددت اللجنة الانتخابية المستقلة على ضرورة احترام القوانين المنظمة، محذّرة من استخدام خطاب الكراهية أو العبارات المسيئة ذات الطابع العنصري أو القبلي، في بلد ما زال يتعافى من أزمات سياسية سابقة.

يذكر أن الناخبين الإيفواريين يتوجهون يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس يقود البلاد لولاية مدتها 5 سنوات، وسط تساؤلات حول قدرة هذا الاستحقاق على تكريس الاستقرار السياسي وترسيخ التداول السلمي على السلطة.

المصدر: الصحافة الأفريقية

