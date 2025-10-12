إطلاق المحتجزين الإسرائيليين الاثنين واتصالات لتحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين

أعلنت إسرائيل اليوم الأحد أن عملية إطلاق سراح المحتجزين الأحياء في قطاع غزة ستبدأ في وقت مبكر من صباح غد الاثنين، مشددة على أنه سيُفرج عنهم دفعة واحدة، ومن ثم سيُطلق سراح الأسرى الفلسطينيين، وسط تواصل الاتصالات مع الوسطاء للتوصل إلى قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية بدء نقل حافلات للصليب الأحمر الدولي إلى جنوب إسرائيل استعدادا لاستقبال المحتجزين.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- إنه يتوقع أن يتم تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر صباح الاثنين، مضيفا أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين سيتم بعد وصول المحتجزين إلى إسرائيل.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي أن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالصفقة سيتم بعد التأكد من الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين وعددهم 20 محتجزا.

وفيما يتعلق بجثث الأسرى الإسرائيليين، قالت المتحدثة إنهم مستعدون لاستقبال جثث المحتجزين المتوفين -وعددهم 28- بعد إطلاق سراح الأحياء.

وفي هذا الشأن، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإبلاغ بعض عائلات المحتجزين القتلى أن أبناءها لن يُعادوا في المرحلة الأولى من الصفقة.

كذلك أكدت المتحدثة أن الجيش الإسرائيلي تراجع إلى الخط الأصفر وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في انتظار تنفيذ عملية الإفراج عن جميع المحتجزين قريبا.

من جانبه، صرح جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في وقت سابق اليوم بأنه سيُطلق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة "في أي لحظة الآن"، وفق وصفه.

وأعرب عن اعتقاده بأنه سيُعثر على أغلب المحتجزين الإسرائيليين القتلى في غزة ولكن ليس جميعهم.

وفي سياق متصل، كشف نائب الرئيس الأميركي عدم وجود خطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل.

عقبات مستمرة

وفي الجانب الفلسطيني، قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة إن الحركة أجرت اتصالات مكثفة مع الوسطاء لتحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

إعلان

وأضاف أن الوسطاء ما زالوا يعملون للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن قوائم الأسرى رغم رفض الاحتلال.

كما أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين وجود عقبات تحول دون الإعلان الرسمي عن قوائم الأسرى.

وأكد بذل الجهود على مدار الساعة لتجاوز العقبات واستكمال الإجراءات، قائلا إنه سيُعلن عن أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم والتفاصيل الأخرى فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية.

تفاصيل الإفراج عن المحتجزين

وبخصوص إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، كشف المصدر القيادي في حركة حماس للجزيرة أن المقاومة أنهت إحصاء الأسرى الأحياء وتوزيعهم على نقاط داخل قطاع غزة تحضيرا للتسليم.

وتابع أن وفدي المقاومة والصليب الأحمر سيلتقيان الليلة للاتفاق على آلية تسليم أسرى الاحتلال.

كما أعلن أن عملية تسليم أسرى الاحتلال ستتم عبر 3 محاور مختلفة في قطاع غزة، مشددا على أن فصائل المقاومة جددت التزامها بالإفراج عن أسرى الاحتلال وفق الإطار الزمني المتفق عليه.

بدورها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت برفع درجة التأهب في السجون الإسرائيلية إلى العليا وسط استعدادات لتنفيذ صفقة التبادل.

استعداد إسرائيلي

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن استعداد تل أبيب لاستقبال أسراها من قطاع غزة فورا، وذلك قبل ساعات من وصول ترامب إلى المنطقة.

واليوم الأحد، نقلت هيئة الإسرائيلية عن مسؤول -لم تسمه- قوله إنه من المتوقع إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين قبل وصول ترامب المرتقب إلى إسرائيل صباح غد الاثنين.

ومن المقرر أن تطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسيلتقي ترامب غدا الاثنين مع نتنياهو وأهالي أسرى إسرائيليين، ثم يلقي كلمة في الكنيست (البرلمان).

ولاحقا، يتوجه إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور قمة دولية بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجرا.