مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

اندلعت مواجهات، مساء اليوم السبت، بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن مواجهات وقعت بين شبان وقوات إسرائيلية في عدد من البلدات في الريف الجنوبي لمدينة جنين شمالي الضفة.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص باتجاه شبان فلسطينيين خلال صدامات في بلدة ميثلون.

وفي بلدة عرابة، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع، وفقا للمصادر نفسها.

وبالإضافة إلى ميثلون وعرابة، شملت الاقتحامات في منطقة جنين قرية عنزا.

وفي شمال الضفة المحتلة أيضا، أفادت المصادر الفلسطينية بوقوع صدامات بين شبان وقوات الاحتلال في مدينة طوباس.

ووقعت مواجهات أخرى في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، أطلقت خلالها القوات المتوغلة قنابل الغاز.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة عصيرة شمال نابلس وقرية جيت شرق قلقيلية.

عاجل | قوات الاحتلال تقتحم بلدة شقبا، غرب رام الله. pic.twitter.com/uyXFZNoIhR — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 11, 2025

اقتحامات واعتقالات

وفي وسط الضفة، اعتقل جنود الاحتلال عددا من الشبان في مدينة البيرة المتاخمة لرام الله.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز خلال مواجهات وقعت في قرية شقبا غرب رام الله.

وفي المنطقة نفسها، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عارورة شمال رام الله ونصبت حاجزا على مدخل قرية ترمسعيا القريبة.

وغرب بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال طفلا فلسطينيا بعد الاعتداء عليه بالضرب، بحسب المصادر الفلسطينية.

عاجل | قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة. pic.twitter.com/CiEiF9Iz1T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 11, 2025

وفي الإطار نفسه، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وأغلقت مخيم شعفاط القريب، كما اعتقلت شابا في منطقة باب العامود.

وفي جنوب الضفة المحتلة، أفادت مصادر للجزيرة بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة يطا جنوب الخليل.

كما داهمت قوة إسرائيلية، منزل عائلة الأسير مراد ادعيس المقرر الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل خلال اقتحام منطقة بيت عمرة جنوب الخليل.

وبالتوازي مع حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، شهدت الضفة المحتلة اعتداءات واسعة لجيش الاحتلال والمستوطنين أوقعت ما لا يقل عن 1051 شهيدا و10 آلاف مصاب، بالإضافة إلى اعتقال 20 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.