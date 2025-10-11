مقتل عسكري إسرائيلي متأثرا بإصابته في معارك غزة قبل أيام

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل عسكري متأثرا بإصابته قبل عدة أيام خلال معارك جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن الرقيب أول احتياط شموئيل غد رحاميم (31 عاما) من سكان مستوطنة "جفعات زئيف" في القدس، توفي متأثرا بإصابته قبل عدة أيام إثر انفجار قنبلة يدوية في جنوب قطاع غزة.

وأوضح أن رحاميم كان يقاتل في اللواء الجنوبي، ونُقل لتلقي العلاج في المستشفى بعد إصابته، لكن الأطباء أعلنوا وفاته لاحقا متأثرا بجروحه. ولفت بيان الجيش الإسرائيلي أن الحادث قيد التحقيق.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل 1152 عسكريا وشرطيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويرجح مراقبون أن الخسائر أعلى من ذلك وسط الرقابة الصارمة التي تفرضها إسرائيل على نشر خسائرها البشرية والمادية جراء الحروب التي افتعلتها بالمنطقة، لا سيما في قطاع غزة وجنوب لبنان.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نجاح الوساطة الأميركية في إرساء اتفاق سلام شامل بغزة، تمهيدا لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار وبدء محادثات أوسع تشمل السلطة الفلسطينية ودول المنطقة.

ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ منتصف نهار أمس الجمعة مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جزئيا داخل قطاع غزة.

وعلى مدى عامين شنت إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 67 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 460 فلسطينيا، بينهم 154 طفلا.