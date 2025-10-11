قوة إسرائيل تعتقل رعاة ومزارعين سوريين بريف القنيطرة

اعتقلت قوات إسرائيلية أمس الجمعة 5 سوريين خلال توغلها في بلدة صيدا الحانوت بريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بـ3 سيارات بعد ظهر اليوم، واعتقلت 5 مواطنين من بلدة صيدا الحانوت، اثنان منهم راعيا أغنام و3 مزارعون.

كما توغلت قوات إسرائيلية صباح أمس في بلدتي الصمدانية الغربية والرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، حسب المصدر نفسه.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا بالقصف وتوسيع رقعة احتلالها لأراضٍ في الجنوب، رغم أن الإدارة الجديدة لم تبد أي توجه عدواني تجاه تل أبيب.

كما نفذت إسرائيل الشهور الأخيرة غارات جوية على مناطق سورية بينها العاصمة دمشق.

يذكر أن إسرائيل تحتل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ 1967 واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.