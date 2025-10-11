للمرة السابعة.. قوات الاحتلال تجدد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله

جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي -للمرة السابعة- إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لمدة 60 يوما ابتداء من صباح اليوم السبت.

ووفق البيان الذي وضعه جنود الاحتلال على مدخل مبنى "السيتي سنتر" حيث يوجد مكتب الجزيرة بالطابق الثامن، فإن الأمر موقع من قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

#متابعة| الاحتلال يقتحم مكتب قناة الجزيرة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/Q2uCnmm5Sc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 11, 2025

ووفق قرار جيش الاحتلال، فإن تجديد الإغلاق يأتي بزعم "التحريض والمساعدة على أعمال الإرهاب" إذ سبق أن أغلقت سلطات الاحتلال مكتب الجزيرة منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حينما اقتحمت وسط مدينة رام الله، ووضعت قرار الإغلاق على مدخل المبنى.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".