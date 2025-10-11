4 قتلى بإطلاق نار في ولاية مسيسيبي الأميركية

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، بمقتل 4 أشخاص وإصابة حوالي 20 آخرين في إطلاق نار استهدف حشدا من الناس في بلدة ليلاند بولاية مسيسيبي جنوبي الولايات المتحدة، عقب مباراة لكرة القدم الأميركية.

وذكرت الشرطة المحلية أن المشتبه به لا يزال طليقا، لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل على الفور.

وأوضحت تقارير صحفية أن إطلاق النار وقع بعد المباراة الخاصة بحفل العودة السنوي لفريق "هايدلبرغ أويلرز" داخل إحدى المدارس الثانوية مساء الجمعة.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن إطلاق النار وقع في منطقة وسط المدينة في أعقاب المباراة.

وذكرت شرطة مقاطعة جاسبر أن شابا يبلغ من العمر 18 عاما مطلوب للاستجواب بشأن الهجوم، داعية أي شخص لديه معلومات بهذا الخصوص إلى التواصل مع الشرطة.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث متكررة من إطلاق النار العشوائي في ظل انتشار الأسلحة النارية. وخلال الأشهر القليلة الماضية سقط عشرات القتلى والجرحى في هجمات عدة داخل مدارس وكنائس وغيرها من المنشآت العامة.