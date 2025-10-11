قائد القيادة الوسطى ومبعوث ترامب في غزة لتنسيق مرحلة ما بعد الحرب

زار قائد القيادة الوسطى الأميركية براد كوبر والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم السبت، بعد انسحابها إلى ما يسمى الخط الأصفر بموجب اتفاق إنهاء الحرب وتبادل الأسرى.

وقال كوبر إن زيارته تهدف إلى بحث إنشاء ما سماه "مركز تنسيق أنشطة دعم استقرار ما بعد الحرب"، لكنه أكد أن الأمر سيتم من دون وجود قوات أميركية على الأرض في قطاع غزة.

وكان مسؤول أميركي قال للجزيرة -مساء الجمعة- إن طلائع القوات الأميركية بدأت الوصول إلى إسرائيل لإنشاء مركز تنسيق لمراقبة تطبيق اتفاق إنهاء الحرب في غزة والانتقال إلى حكم مدني، وفق تعبيره.

وأوضح المسؤول أن مركز التنسيق يعتمد على نحو 200 جندي سيقدمون الدعم في مجالات النقل والتخطيط والأمن والهندسة لتنسيق دخول المساعدات والجهود اللوجستية والأمنية.

وأكد المصدر نفسه أن الولايات المتحدة لا تخطط لنشر قوات في غزة.

في تلك الأثناء، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الجنود الأميركيين تمركزوا في قاعدة حتسور الجوية قرب أسدود.

وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ منتصف نهار أمس الجمعة، مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جزئيا داخل قطاع غزة.

وعلى مدى عامين، شنت إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 67 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 460 فلسطينيا، بينهم 154 طفلا.