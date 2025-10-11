أخبار

عاجل| مصدر طبي: 30 قتيلا بنيران مسيرة للدعم السريع استهدفت مركز إيواء في الفاشر

Published On 11/10/2025
|
آخر تحديث: 10:57 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان