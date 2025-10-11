ويتكوف يحتفل من إسرائيل ومتظاهرون يقاطعونه بصيحات استهجان ضد نتنياهو

قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف الحرب في غزة كان يعتبره البعض مستحيلا، وأعرب عن تقديره للدور الذي لعبته كل من قطر ومصر وتركيا في التوصل إلى الاتفاق.

وأضاف ويتكوف في كلمة مساء اليوم السبت في "ميدان الأسرى" وسط تل أبيب احتفالا باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الذي دخل يومه الثاني أن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة سيعودون إلى ديارهم.

وقال "إلى الرهائن أنفسهم، أنتم عائدون إلى دياركم"، مما أشعل تصفيق وهتافات آلاف المحتشدين في ساحة بتل أبيب باتت تعرف بساحة الأسرى، وخاطب عائلات المحتجزين بالقول "شجاعتكم أذهلت العالم".

وقاطع متظاهرون كلمة ويتكوف بالصفير وصيحات استهجان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكنه تابع "الليلة نحتفل بلحظة ظنها كثيرون مستحيلة"، مضيفا "نحتفل الليلة بسلام وُلد ليس من رحم السياسة، بل من رحم الشجاعة"، وفق تعبيره.

وعند توجه ويتكوف بالشكر إلى نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر (رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض)، انطلقت صفارات استهجان مرتفعة من الجمهور، بينما ظهر جاريد كوشنر، خلفه على المنصة مبتسما من الموقف، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

Steve Witkoff mentions Netanyahu. Israeli crowd in Tel Aviv boos. pic.twitter.com/RkHzfZnmDP — Clash Report (@clashreport) October 11, 2025

وأعرب المبعوث الأميركي عن تقديره للدور الذي لعبته كل من قطر ومصر وتركيا في التوصل إلى الاتفاق، قائلا "نشكر قادة تركيا وقطر ومصر على ما بذلوه من جهد للوصول إلى هذه اللحظة".

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أثبت أن السلام في الشرق الأوسط ليس مستحيلا"، في إشارة إلى الاتفاق الذي رعته واشنطن بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية مصرية مشتركة.

بدوره، قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي خلال الفعالية ذاتها "سنحتفل الاثنين بالإفراج عن الرهائن، بعد إتمام المرحلة الأولى من صفقة غزة"، وأضاف "حققنا المرحلة الأولى من صفقة غزة والطريق كان محفوفا بالصعوبات".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن ويتكوف وكوشنر زارا قطاع غزة اليوم السبت برفقة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر.

وقال الجيش في بيان إن الجولة جاءت بهدف الاطلاع على أوضاع القطاع بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، ومتابعة الترتيبات الأمنية والإنسانية التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التحرك الأميركي الميداني بعد إعلان الرئيس ترامب نجاح الوساطة الأميركية في إرساء اتفاق سلام شامل بغزة، تمهيدا لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار وبدء محادثات أوسع تشمل السلطة الفلسطينية ودول المنطقة.

ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ منتصف نهار أمس الجمعة مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جزئيا داخل قطاع غزة.

وعلى مدى عامين شنت إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 67 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 460 فلسطينيا، بينهم 154 طفلا.