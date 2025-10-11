قمة دولية بمصر الاثنين للتوقيع على إنهاء الحرب بغزة

أعلنت مصر، اليوم السبت، أنها ستستضيف قمة دولية في شرم الشيخ، الاثنين المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن القمة سيشارك فيها أكثر من 20 زعيما، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الخارجية الأميركية وجهت اليوم دعوة رسمية لقمة القادة بشأن غزة التي ستعقد الاثنين في شرم الشيخ.

ونقلت عن رسالة للخارجية الأميركية أنه تمت دعوة العديد من الدول إلى قمة شرم الشيخ بينها إسبانيا وإيران.

وكان أكسيوس قد أفاد بأن الرئيس ترامب يعتزم عقد قمة لزعماء ومسؤولين حول غزة خلال زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل، نقلا عن 4 مصادر مطلعة.

وأضاف الموقع أن من المتوقع أن يشارك في القمة قادة أو وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا.

ومن المتوقع أن تسهم القمة في حشد دعم دولي إضافي لخطة ترامب للسلام في غزة، في ظل بقاء قضايا صعبة عالقة تتعلق بحكم غزة ما بعد الحرب والأمن وإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى إسرائيل، صباح الاثنين، بالتوقيت المحلي، حيث سيلقي خطابا أمام الكنيست (البرلمان) ويلتقي عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وبعد ظهر اليوم نفسه، سيتوجه إلى مصر للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الدول الضامنة الأخرى لخطة السلام في غزة.