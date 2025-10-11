ترامب "بصحة ممتازة" بعد إجرائه فحصا طبيا دوريا

أكد طبيب الرئيس دونالد ترامب أن صحته لا تزال "مستقرة"، وذلك بعد خضوعه لتقييم متابعة شامل في مركز "والتر ريد الطبي العسكري الوطني" أمس الجمعة، في إطار "خطته المستمرة للحفاظ على صحته".

جاء هذا التحديث في رسالة من الدكتور شون بارباريلا، طبيب البيت الأبيض، نُشرت مساء أمس أفادت بأن زيارة ترامب للمركز شملت إجراء تصوير متقدم وفحوصات مخبرية وتقييمات صحية وقائية له أجراها فريق من المتخصصين.

وحسب الرسالة "أجريت هذه التقييمات بالتنسيق مع استشاريين أكاديميين وطبيين رائدين لضمان صحة قلبية مثالية واستمرار العافية".

وخلال الصيف الماضي، أعلن البيت الأبيض تشخيص إصابة ترامب بقصور وريدي مزمن، بعد أن شُوهد مصابا بكدمات عميقة في يده وتورم في ساقيه.

وذكر البيت الأبيض حينها أن الكدمات البادية في يده "نتيجة للمصافحة المتكررة" وتناول الرئيس الأسبرين "كجزء من وصفة وقائية لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وحسب الأطباء فإن القصور الوريدي المزمن شائع لدى كبار السن. يشمل العلاج عادة ارتداء جوارب ضاغطة، أو رفع الساقين، أو إجراء عمليات جراحية بسيطة على الأوردة المصابة، أو إجراء جراحات في الحالات الأكثر شدة.

شباب القلب

لكن الرسالة الصادرة أمس عن حالة ترامب الصحية لم تقدم أي تحديث عن حالة الأوردة. وكتب الدكتور بارباريلا في رسالة أمس "يواصل الرئيس ترامب إظهار صحة عامة ممتازة"

وأوضح "أن عمر ترامب القلبي -وهو مقياس مُعتمد لحيوية القلب والأوعية الدموية من خلال تخطيط كهربية القلب- أصغر بحوالي 14 عاما من عمره الحقيقي. وهو يواصل الالتزام بجدول يومي مُرهق دون قيود."

وأضاف الطبيب أيضا أن ترامب تلقى لقاح الإنفلونزا وجرعات مُعززة محدّثة من كوفيد-19 تحسبا لرحلاته الخارجية المقبلة.

وخلصت الرسالة إلى أن الرئيس الأميركي "لا يزال يتمتع بصحة ممتازة، ويُظهر أداء قويا في القلب والأوعية الدموية والرئتين والجهاز العصبي والجسدي".

وعندما سأله صحفيون عن النتيجة بعد عودته إلى البيت الابيض، رفع ترامب إبهامه عاليا تعبيرا عن رضاه.

وقبل إجرائه الفحوصات قال ترامب الخميس، إنه يشعر بأنه يتمتع بلياقة بدنية ممتازة. وقال ترامب "أحب أن أتحقق من مواعيدي، وأن أصل مبكرا دائما. إنه درس للكثيرين".

وأضاف "أعتقد أنني في حالة بدنية ممتازة، لكن سأخبركم… جسديا، أشعر أنني في حالة جيدة جدا. عقليا، أشعر أنني في حالة جيدة جدا."

لا يدخن ولا يقرب الكحول

و ترامب البالغ 79 عاما وأكبر رئيس منتخب سنا في تاريخ الولايات المتحدة، لا يشرب الكحول ولا يدخن، لكنه لا يخفي شغفه بالمشروبات الغازية وبالوجبات السريعة.

وجاء فحصه الطبي أمس بعد حوالي 6 أشهر من آخر فحص طبي له، والذي أجراه أيضا في والتر ريد.

وبعد فحصه البدني الأخير في الربيع، تفاخر ترامب بأدائه في اختبار إدراكي، قائلا إنه "أجاب جميع الإجابات بشكل صحيح".

