زلزال يضرب إثيوبيا وسط تحذيرات من نشاط بركاني

البخار يتصاعد من نشاط بركاني في قرية ساجينتو كيبيلي بمنطقة عفر في إثيوبيا في 4 يناير/كانون الثاني 2025 (أسوشيتد برس)
Published On 11/10/2025
آخر تحديث: 21:42 (توقيت مكة)

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر إثيوبيا اليوم السبت، وفقا لما أعلنه مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، مشيرا إلى أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

ويأتي هذا الزلزال في سياق سلسلة من الهزات الأرضية التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري، وسط مخاوف متزايدة من احتمالات حدوث نشاط بركاني في المناطق المتأثرة.

فوهة بركان دالول في إثيوبيا. (غيتي إيميجز)

وخلال الأشهر الماضية سجلت إثيوبيا 29 هزة أرضية منذ بداية عام 2025، تجاوزت قوة بعضها 5 درجات.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي شهدت البلاد 11 زلزالا في يوم واحد، تزامنا مع ثوران بركاني في جبل دوفن، حيث انبعثت الأبخرة والغازات والحبيبات الصخرية، مما أثار قلقا واسعا بشأن تصاعد النشاط الجيولوجي في المنطقة.

تصميم خاص خريطة إثيوبيا

وتُعد منطقة فنتالي في إثيوبيا من أبرز البؤر البركانية النشطة، حيث شهدت ثورانا بركانيا تاريخيا عام 1820 بعد سلسلة من الزلازل، وهو ما دفع خبراء إلى التحذير من تكرار السيناريو ذاته في ظل الهزات الأخيرة.

وفي ظل هذه التطورات تتابع الجهات الجيولوجية والبيئية الوضع عن كثب، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة وتوعية السكان في المناطق المعرضة للخطر.

كما يُتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من الدراسات والمراقبة لرصد أي مؤشرات على نشاط بركاني محتمل.

المصدر: رويترز

