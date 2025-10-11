"جيل زد" المغربي يعلّق احتجاجاته ويؤكد تمسكه بمطالبه

أعلنت حركة "جيل زد 212″ الشبابية المغربية -السبت- تعليق احتجاجاتها مؤقتا بعد أسبوعين من المظاهرات التي شهدتها مدن عدة، مطالبة بإصلاحات عاجلة في قطاعي الصحة والتعليم.

ونقل مراسل الجزيرة عن بيان للحركة أنها لن تدعو للتظاهر يومي السبت والأحد وأن قرارها اتخذ بعد ساعات طويلة من النقاش والتشاور مع خبراء ميدانيين وأعضاء من مختلف المدن، واستنادا إلى قراءة للوضع الميداني والظرف السياسي الراهن.

وأضافت في بيان لها نشر على حسابات المجموعة أن هذا التوقف المؤقت "خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التنظيم والتنسيق وضمان أن تكون المرحلة المقبلة أكثر فعالية وتأثيرا".

وأكدت الحركة تمسكها بمطالبها، وعلى رأسها "محاسبة الفاسدين وتحميل الحكومة مسؤولية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت حركة "جيل زد 212" أنها ستعلن لاحقا اليوم عن دعوة جديدة للتظاهر، ستكون "موجهة ضد الحكومة وكل من يعرقل تحقيق مطالب الشعب المغربي في الكرامة والعدالة والمحاسبة".

وانطلقت حركة "جيل زد 212" منتصف سبتمبر/أيلول الماضي عبر منصة "ديسكورد"، إثر وفاة 8 نساء حوامل في مستشفى عمومي بمدينة أكادير جنوبي البلاد، مما أثار موجة غضب واسعة.

كما ناشدت الحركة الملك محمد السادس مباشرة التدخل لإجراء إصلاحات، وذلك قبل أن يلقي خطابا الجمعة بمناسبة افتتاح أعمال البرلمان بالرباط، دعا فيه إلى تسريع وتيرة برامج التنمية، خصوصًا في مجالي الصحة والتعليم، دون أن يشير مباشرة إلى الاحتجاجات الشبابية.

وكانت الحركة قد أعلنت أنها لن تنظم احتجاجات يوم أمس الجمعة "احترامًا وتقديرًا لجلالة الملك"، مؤكدة أن ذلك لا يعني تراجعًا عن مطالبها.