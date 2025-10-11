ترامب: قادة حماس مفاوضون جيدون وأقوياء جدا وأذكياء

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنهم "مفاوضون جيدون وأقوياء جدا وأذكياء"، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع إسرائيل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب، مساء أمس الجمعة، في البيت الأبيض رد فيه على سؤال عن الضمانات التي قدمها لحماس لإقناعها بأن إسرائيل لن تستأنف القصف بمجرد استعادة أسراها قائلا "تحدثت بلهجة قوية، فالعالم هناك قوي، وحماس أناس أقوياء جدا وأذكياء ومفاوضون جيدون".

وأضاف ترامب أن حماس لديها "أمور كثيرة، وإذا استغلوها فسيكونون ناجحين جدا، وقادة حماس كانوا يعلمون أن الانتقام سيكون هائلا وغير محتمل، وسيكون هناك دمار شامل، وهم لا يريدون ذلك، ولا أحد يريد ذلك في هذه المرحلة".

وأكد الرئيس الأميركي أن حماس "تريد المضي قدما في الاتفاق" كما شدد على أنه يعتقد أن الاتفاق "سيصمد لأن الطرفين متعبان من القتال".

إعادة الإعمار

وقال ترامب إن إعادة إعمار غزة "ستتم بمساعدة دول غنية في المنطقة" لكنه لم يذكر أيا منها بالاسم.

وأول أمس الخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح حماس.

وظهر أمس الجمعة، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 بتوقيت القدس (09:00 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجر اليوم ذاته.