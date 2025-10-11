ترامب: اتفاق غزة سيصمد وحماس وإسرائيل تعبتا من القتال

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته بأن وقف إطلاق النار في غزة "سيصمد"، لأن "إسرائيل وحماس تعبتا من القتال".

وقال ترامب للصحافيين مساء الجمعة "سيصمد. أعتقد أنه سيصمد. جميعهم سئموا من القتال"، مؤكدا أنه سيزور إسرائيل، ومصر نهاية هذا الأسبوع لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق.

وأكد الرئيس الأميركي أن أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى حركة حماس "سيعودون" الاثنين القادم، بمقتضى الاتفاق الذي يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من الجانبين وانسحاب إسرائيل من القطاع.

وقال إن هناك ما يقرب من 28 جثة أسير إسرائيلي سيتم استعادتها.

صفقة عظيمة

وقال الرئيس الأميركي إن هناك توافقا بشأن المراحل التالية في خطته لغزة، فـ"هذه صفقة عظيمة لإسرائيل وللعرب والمسلمين.. الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب. ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك.

وأوضح أن عددا من الزعماء والقادة سيحضرون توقيع اتفاق غزة في مصر و"نعمل على أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة وسيستمر".

يذكر أن حماس وإسرائيل توصلتا فجر الخميس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وجاء الاتفاق بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وينهي الاتفاق حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على غزة لمدة عامين وأدت لاستشهاد أزيد من 67 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير مدن القطاع وتهجير وتجويع كافة السكان.