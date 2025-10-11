بالصور.. داخلية غزة تنتشر بمناطق انسحاب جيش الاحتلال

لم تمر ساعات على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة حتى كانت أجهزة وزارة الداخلية قد بدأت انتشارها في المناطق لنشر الأمن والبدء في أعمال إعادة الحياة للقطاع الفلسطيني.

وواصلت الأجهزة انتشارها اليوم السبت في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي ابتداء من أمس تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأوضحت الصور الواردة من القطاع اليوم انتشارا واضحا في الطرق الرئيسية والأسواق الشعبية على وجه الخصوص.

وكالة الأناضول تحدثت مع أحد عناصر الأمن فأكد أن سرعة الانتشار "تهدف لإشعار الفلسطينيين بالأمن وأنه لا يوجد أحد فوق القانون".

وكانت وزارة الداخلية في غزة أعلنت أمس بدء انتشار أجهزتها الأمنية في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بمحافظات القطاع كافة، من أجل استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين.

خطة طوارئ

ودعت الوزارة الفلسطينيين في بيان إلى "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطرا على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، والالتزام بالتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".

واليوم أعلنت حكومة غزة عن إنجاز أكثر من 5 آلاف مهمة ميدانية وخدماتية وإنسانية خلال 24 ساعة ضمن خطة طوارئ لإعادة الحياة تدريجيا إلى القطاع الفلسطيني.

وحسب بيان للحكومة فقد شمل ذلك تنفيذ أكثر من 1200 مهمة طبية وصحية بينها إجراء عمليات جراحية، وإسعاف جرحى ومرضى، ومتابعة الجرحى والمرضى المزمنين، إضافة إلى 850 مهمة إنقاذ وإغاثة وأكثر من 900 مهمة خدمية نفذتها البلديات وسلطات المياه والكهرباء ونحو 700 مهمة إغاثية وإنسانية تضمنت توزيع طرود غذائية ومواد إيواء، وأكثر من 650 مهمة مجتمعية في مراكز الإيواء، وأكثر من 700 مهمة لوجستية وتنظيمية وإعلامية ذات العلاقة بوصول المساعدات وتوثيق النشاطات المختلفة".

إعلان

ولفت بيان حكومة غزة إلى أن الطواقم الحكومية تواصل عملها رغم مقتل أكثر من 8 آلاف من موظفيها على مدار عامين من الإبادة.

أولويات

وحسب ما ذكر متحدث باسم بلدية غزة للجزيرة فقد تم فتح بعض الشوارع الرئيسية في المدينة، مع إعطاء أولوية لتأمين المياه وجمع النفايات ومعالجة مشاكل الصرف الصحي.

بدوره، قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج للجزيرة، إن الأولوية في الوقت الراهن هي الاستعداد لاستقبال العائدين من جنوب القطاع، موضحا أن الإمكانات تكاد تكون معدومة لتهيئة الطرق، ومؤكدا تواصل البلدية مع عدد من الجهات لتوفير المعدات اللازمة في أقرب وقت.