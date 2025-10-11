السيسي يدعو لنشر قوات دولية في غزة ويخطط لمؤتمر الإعمار

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وعلى أهمية إعطاء شرعية دولية لاتفاق إنهاء الحرب من خلال مجلس الأمن، مشيرا إلى أن بلاده تنوي استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، اليوم السبت، حيث جرى بحث المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها اتفاق وقف الحرب في غزة الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر فيسبوك.

ودعا الرئيسان إلى البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وأكد السيسي على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، أمس الجمعة، بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خط محدد في قطاع غزة. وتعد هذه المرحلة الأولى ضمن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تتضمن نشر "قوة استقرار دولية" في القطاع.

وقال البيت الأبيض للجزيرة إن ترامب سيلقي خطابا أمام الكنيست غدا الاثنين، ثم يتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق إنهاء الحرب.

وعلى مدى عامين، شنت إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 67 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 460 فلسطينيا، بينهم 154 طفلا.